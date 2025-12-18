Accoltellato e bastonato per il portafogli a Milano: grave un ragazzo di 21 anni





Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, un ragazzo di 21 anni è stato vittima di un’aggressione violenta a Milano, precisamente in via Ovada, nel quartiere Barona. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando il giovane è stato accoltellato da un gruppo di sconosciuti. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata perpetrata con l’intento di rapinarlo.





Immediatamente dopo l’aggressione, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato il giovane in fin di vita sull’asfalto. A causa della gravità delle sue condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano, dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche.

Le indagini sull’accaduto sono ora in mano ai carabinieri, che stanno cercando di identificare gli aggressori e di ricostruire il movente dell’attacco. Secondo quanto riportato da Areu, gli inquirenti stanno esaminando le testimonianze e le evidenze raccolte sul luogo dell’incidente. Le prime informazioni indicano che il giovane sarebbe stato aggredito per rapina, subendo colpi con bastoni e fendenti alla testa, al torace e alle braccia, con l’unico scopo di sottrargli il portafogli.

La dinamica dell’aggressione ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere Barona, un’area che, sebbene non sia nuova a episodi di violenza, continua a essere considerata un luogo di vita quotidiana per molte persone. La brutalità dell’attacco ha scosso la comunità, che ora si interroga sulla sicurezza nelle strade di Milano.

Le autorità locali hanno intensificato le misure di sicurezza nella zona, aumentando la presenza delle forze dell’ordine nel tentativo di prevenire ulteriori episodi di violenza. Gli investigatori stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ottenere informazioni utili sull’identità degli aggressori.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica in molte città italiane, dove i reati violenti sembrano essere in aumento. Le autorità stanno cercando di affrontare il problema attraverso diverse iniziative, ma la paura tra i cittadini rimane alta.

Il giovane aggredito, che non è stato identificato pubblicamente, ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici in uno stato di angoscia. Le notizie sulle sue condizioni di salute vengono seguite con attenzione da chi lo conosce, mentre le speranze di un suo rapido recupero si intrecciano con la preoccupazione per la violenza che ha subito.

La comunità di Milano si sta mobilitando per chiedere maggiore attenzione alle questioni di sicurezza e per sostenere il giovane e la sua famiglia in questo momento difficile. Le manifestazioni di solidarietà e i messaggi di incoraggiamento si stanno diffondendo sui social media, con molti cittadini che esprimono il loro desiderio di vedere una città più sicura per tutti.



