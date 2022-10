Sapete chi è Carmen Russo? Età, carriera, vita privata, marito, figli

Carmen Russo è una popolare ballerina, attrice e personaggio televisivo italiano. Negli ultimi tempi è sicuramente una presenza fissa della televisione italiana. Lunedì 13 settembre 2021 inizia la sua avventura all’interno del Grande Fratello vip sei come concorrente ufficiale. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

È nata3 ottobre 1959 a Genova sotto il bilancia, in una famiglia che apparentemente non aveva nulla a che fare il mondo dello spettacolo e della televisione. Il padre si chiamava Giovanni Russo ed era un poliziotto, mentre la madre Giuseppina Gherardini lavorava come cassiera in un cinema. Fin da piccola, però, ha avuto un’inclinazione e una passione per la danza. Diventa una ballerina showgirl e un’attrice italiana. A soli 14 anni partecipa al concorso di bellezza Miss Liguria, dove si aggiudica il primo posto. Questo le procurò la vera fama due decenni dopo, quando la sua carriera ebbe un’impennata negli anni Settanta.

Da molti anni ha una relazione con il ballerino Enzo Paolo Turchi. Nel 2013, all’età di 54 anni, ha dato alla luce la sua unica figlia Maria tramite fecondazione assistita.