Vuoi sapere chi è Enzo Paolo Turchi marito di Carmen Russo?

Enzo Paolo Turchi è sposato da molti anni con Carmen Russo, famosa ballerina di danza classica e conduttrice nota per la sua bellezza e il suo successo. È anche molto conosciuto nel mondo della danza come famoso ballerino e insegnante. Cos’altro sappiamo di lui e della sua vita privata?

Nato a Napoli il 19 luglio 1949, è un ballerino, insegnante e personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano. Si è diplomato al Teatro San Carlo in danza classica. Ben presto inizia una carriera come ballerino di danza moderna e classica. Inizia partecipando ad alcune trasmissioni televisive, ma il successo arriva nel 1971 grazie a Raffaella Carrà. Quest’ultima lo rende famoso grazie al celeberrimo ballo del “tuca-tuca”. Lavora poi per Mediaset (la più grande rete televisiva italiana) e partecipa a molti programmi, tra cui “Drive-in”, dove conosce la sua attuale compagna Carmen Russo.

Nel 1987, Enzo Paolo e Carmen Russo sono finalmente sposati dopo molti anni di fidanzamento. Nel febbraio 2013 hanno avuto la loro prima figlia, di nome Maria. Quest’ultima è nata tramite fecondazione assistita quando entrambi erano già abbastanza anziani.