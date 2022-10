Sapete chi è Crystal Waters la cantante di “Gipsy woman”

Nel 1991 , Gypsy Woman è stato un notevole successo mondiale grazie al famoso bis ( la da dee la dee da ). L’artista era al numero 8 della Billboard Hot 100 ed è stato un grande successo in Europa. Ha preso il secondo posto in Gran Bretagna. Il primo album dei Crystal Waters, Surprise , ha venduto milioni di copie.

Il cantante è tornato nel 1994 con la canzone 100% Pure Love , che era al numero 11 in Nord America ed era tra i primi dieci successi in 45 settimane.

Il suo album intitolato Crystal Waters include altri successi nella Top 40: Say…If You Feel Alright , tra gli altri successi.

Waters continua a eseguire brani in altre versioni, come i brani che erano in Dance Music/Club Play , ad esempio Come On Down e My Time .