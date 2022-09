Sapete chi è Eva Robin’s? Età, dove è nata, compagna, matrimonio, vero nome

Eva Robin è un’attrice, cantante e personaggio televisivo italiano. È nota soprattutto per i “famosi” flirt che le sono stati attribuiti in passato. Conosciamola meglio in questo post.

Lo pseudonimo Eva RobinS è stato adottato da Roberto Maurizio Coatti, noto anche con il falso nome di Cassandra. È nato a Bologna il 10 dicembre 1958 e attualmente ha 63 anni. Il suo segno zodiacale è Sagittario. Ha un’altezza di 167 centimetri. Il suo nome d’arte deriva dal personaggio femminile dei fumetti Diabolik, Eva Kant, e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Nel corso della sua carriera artistica ha giocato spesso con l’ambiguità sessuale. In un’intervista, ha dichiarato che in gioventù omoni femminili da un amico farmacista per bloccare lo sviluppo dei personaggi secondari maschili durante la pubertà, mentre sviluppava seni e forme femminili.

In passato, Robin ha dichiarato: “Puoi vivere la tua vita come una femmina, ma non potrai mai essere una ragazza”. È importante notare che Robin ha assunto ormoni per anni, ma non si è mai sottoposto a un intervento chirurgico. Il seno di Robin è il risultato dell’assunzione di ormoni, non avendo mai fatto ricorso alla chirurgia. Non ha mai completato la transizione al sesso femminile “chirurgicamente”, ma ha raggiunto il proprio equilibrio di fluidità tra mascolinità e femminilità.

Compagna e matrimonio, la vita privata di Eva Robin’s

Nel programma televisivo Vieni da me, ha annunciato la sua intenzione di sposare la compagnia con cui ha una relazione da 25 anni, ma di cui ha preferito non rivelare l’identità.

La prima volta che ho incontrato uno Sgarbi è stata sua sorella. Mi aveva proposto di scrivere un libro. Poi ho conosciuto lui…. Questo articolo l’immagine di Eva Robin’s nel riguarda il popolo italiano e per molto tempo è stata considerata come rappresentante di un tipo di “donna italiana”, cioè bella e sensuale, con una presenza imponente e movimenti seducenti , ma anche con un certo potere di seduzione che, nel suo caso, non era limitato solo agli uomini ma si estendeva anche alle donne. Inutile dire che questa visione si è sviluppata attraverso soprattutto i mass media.

Anche se il primo ha raccontare un aneddoto era stato proprio Sgarbi:

“Intanto per me Eva Robins è una donna ma una volta l’ho vista in una circostanza in cui non lo era. E insieme abbiamo condiviso una donna, che ora è morta, e che oltretutto era una grande amica di Barbara D’Urso. Io ebbi un rapporto con lei, attraverso il “lui” che è lei (Eva Robin’s, ndr). Io misi il “lui” di lei… Non si può dire chi sia ma era più famosa di tutti noi, una delle più famose donne italiane. Essendo a tre fu un rapporto più complesso, peccato che la terza persona fosse molto più sfrontata di noi, ma non si possa parlare di lei. È morta, è morta, proprio secca. Non è morta dopo il rapporto, è morta vent’anni dopo”.

La carriera di Eva Robin’s

Nella sua carriera ha registrato soprattutto singoli, tra cui il singolo Disco Panther per Polydor con lo pseudonimo di Cassandra, e nel 2002 è tornata alla musica con il singolo La rosa.