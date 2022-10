Sapete chi è Fabrizio Lucci compagno dell’attrice Vittoria Puccini

Rai Uno manderà in onda la nuova serie di Rai Fiction Non mi lasci, diretta da Ciro Visco, con Alessandro Roia e Sara Felberbaum, in cui Vittoria Puccini torna in televisione. Da quando nel 2001 ha debuttato Elisa di Rivombrosa, uno dei suoi personaggi più popolari, l’attrice legata sentimentalmente a Fabrizio Lucci nel mondo del cinema ha vissuto una relazione in gran segreto.

Lucci è nato il 30 luglio 1961 a Roma. È stato impiegato nella fotografia in numerose produzioni televisive, tra cui Don Matteo e Coco Chanel. È stato uno dei principali collaboratori dell’attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni a partire da Se son rose… e Un fantastico via vai. Oltre al lavoro con Paolo Genovese in The Place e Tutta colpa di Freud, ha curato la fotografia di The Place, che ha ottenuto una nomination ai David di Donatello.

Nel 2013, Lucci e Puccini si sono conosciuti durante le riprese di un adattamento di Anna Karenina. Uomo riservato e lontano dal gossip, ha scritto in un post su Instagram di essere “felice” con Vittoria poco dopo che i due hanno iniziato a frequentarsi.

In un’intervista a Vanity Fair, il compositore d’opera Giacomo Puccini ha elogiato l’equanimità dell’attore. “È un uomo posato”, disse Puccini di lui. “Molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie. Con lui la mia solita sindrome da crociato non serve. Io, abituato al fascino del bello e del dannato, non mi ero mai sentito così sicuro di una storia. Anche se quando c’è di mezzo una figlia, bisogna stare attenti”.

Puccini e Fabrizio non sono formalmente sposati, ma non escludono di poterlo fare in futuro. Puccini ha scoperto che l’amore non è necessariamente struggersi e soffrire in attesa dell’inevitabile dolore con Fabrizio, aggiungendo: “Fabrizio non è mai stato sposato, non ha figli. Ha sempre detto che mi stava aspettando. Finalmente mi sento realizzata e in pace”.