Sapete chi è Milena Vukotic? Età, biografia, carriera, film Marito, figli e Alfredo Baldi

Milena Vukotic, attrice italiana, è apparsa in più di 95 film, alcuni dei quali diretti dai più famosi registi italiani. Ha lavorato con registi come Mario Monicelli, Franco Zeffirelli, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek, tra gli altri. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le stelle.

Chi è Milena Vukotic?

Nome: Milena Vukotic

Milena Vukotic Data di nascita : 23 aprile 1935

: 23 aprile 1935 Età : 86 anni

: 86 anni Altezza : 1,62 m

: 1,62 m Peso : 55 kg

: 55 kg Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione: attrice

attrice Segno Zodiacale : Toro

: Toro Tatuaggi : nessuno

: nessuno Instagram ufficiale: @vukotic_official

Biografia

Milena Vukotic, figlia di madre italiana e padre montenegrino, è nata il 23 aprile 1935 a Roma. Da bambina Milena è stata immersa nell’arte, poiché entrambi i suoi genitori erano artisti. Pirandello, tra gli altri scrittori, fu tradotto dal padre della Vukotic. Anche la Vukotic si avvicinò al mondo dell’arte in giovane età, in particolare alla danza e al teatro. Oltre alla compagnia di danza francese Grand Ballet du Marquis de Cuevas, la Vukotic ha partecipato anche al teatro e alla recitazione. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le stelle e ha mostrato le sue capacità coreografiche. Pur non avendo figli, nel 2003 ha sposato il critico cinematografico e autore Alfredo Baldi.

Lavoro e carriera

Nel 1960 Milena Vukotic fa il suo ingresso nel cinema con il film Il sicario di Damiano Milani. Successivamente le vengono offerti ruoli in Tre passi nel delirio di Federico Fellini, nelle prime due sezioni della serie Amici Miei di Mario Monicelli e in La bisbetica domata di Franco Zeffirelli. Wertmuller la impiegò per Gianburrasca al fianco di Rita Pavone. Appare anche nel film Bianco, rosso e Verdone di Carlo Verdone grazie alle fotografie di Playboy.

La notorietà della Vukotic è dovuta molto probabilmente alla sua interpretazione di Pina Fantozzi, la moglie brutta e disagiata del ragioniere Fantozzi, personaggio interpretato nella vita reale dal comico Paolo Villaggio. Dal 1998 al 2016 è stata sul piccolo schermo in Un medico in famiglia, interpretando Nonna Enrica, personaggio interpretato tra gli altri anche da Alessandra Mastronardi.

Premi e curiosità

Milena Vukotic è un’attrice di fama mondiale con una lunga storia alle spalle. Nel 1983, nel 1991 e nel 2014, il David di Donatello (premio italiano per l’eccellenza cinematografica) l’ha candidata a tre premi. Pina Fantozzi è stata interpretata dalla Vukotic nella commedia Fantozzi in paradiso, per la quale ha ricevuto un Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. Nonostante sia una nota attrice di cinema, Milena Vukotic ha iniziato come interprete di teatro, che considera la sua vera casa. In realtà, la sua carriera ha abbracciato una moltitudine di opere teatrali, tra cui Così è, se vi pare di Luigi Pirandello e C come Chanel di Roberto Piana. Nel 2019 ha partecipato al programma televisivo Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Marito

Milena Vukotic avrebbe una relazione sentimentale con Alfredo Baldi, critico cinematografico e professore presso La Sapienza e il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nonostante Milena avesse otto anni in più di lui, le spezzò il cuore quando si incontrarono per la prima volta. La coppia si è sposata subito, ma ha vissuto l’una accanto all’altra in due appartamenti collegati da un balcone, mantenendo le rispettive routine. È una cosa civile che a un certo punto ognuno abbia le proprie abitudini, i propri orari e i propri programmi, secondo Milena.