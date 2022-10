Sapete chi è Vittoria Puccini? Età, biografia, carriera, figlia, ex marito e compagno

Vittoria Puccini è un’attrice italiana divenuta nota per il suo ruolo nella serie televisiva Mediaset “Elisa Di Rivombrosa”. Oltre alle fiction, ha interpretato anche diversi personaggi in lungometraggi, che attualmente interpreta su Rai Uno nella nuova serie Non Mi Lasciare.

Chi è Vittoria Puccini?

Nome : Vittoria Puccini

: Vittoria Puccini Età: 40 anni

40 anni Data di nascita : 18 novembre 1981

: 18 novembre 1981 Luogo di nascita : Firenze

: Firenze Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione : Attrice

: Attrice Altezza: 175 cm

175 cm Peso : 55 kg

: 55 kg Tatuaggi : /

: / Profilo Instagram ufficiale: @vittoriapucciniofficial

Biografia

Vittoria Puccini è nata a Firenze nel 1981. I genitori sono Giusto Puccini, professore di diritto pubblico, e Laura Morozzi, insegnante di scuola elementare. Si è laureata in giurisprudenza presso il Liceo Ginnasio Michelangelo di Firenze e ha poi studiato diritto all’università. La famiglia della madre di Vittoria comprende la conduttrice radiofonica “Pina”, Orsola Branzi, e Sofia Viscardi, star di internet e scrittrice milanese. Suo fratello si chiama Dario.

Carriera

Vittoria Puccini è un’attrice italiana di grande spessore, apparsa nel 2000 in “Tutto l’amore che c’è” di Sergio Rubini e successivamente in “Paz” di Renato de Maria nel 2002. Vittoria Scalzi ha interpretato la protagonista di Elisa di Rivombrosa e si è guadagnata un premio Telegatto per la sua interpretazione.

Qui appare con Alessandro Preziosi e Cesare Bocci. Vittoria Puccini recita in “ma quando arrivano le ragazze?”. “Ma quando arrivano le ragazze?” è stato diretto da Pupi Avati nel 2005. Nel 2009, Vittoria appare in un videoclip di Renato Zero. Nello stesso anno recita con Stefano Accorsi nel film d ‘Baciami Ancora’ nel ruolo di Giulia, personaggio del sequel de “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Il film le vale un premio “kinéo-Diamanti al cinema” e un “Globo d’oro” della 13ª edizione del d per la sua interpretazione.

Oltre ad Anna Karenina nel 2013, ha interpretato Oriana Fallaci nell’omonima fiction del 2015. In Giuseppe Zeno e Carmine Buschini, recita in Mentre ero via con Giuseppe Zeno e Carmine Buschini nel 2021. In 18 regali, interpreta Elisa nel 2021 con Benedetta Porcaroli. Nel 2021 appare in La Fuggitiva su Rai Uno e all’inizio del 2022 nella serie Non mi lasci con Alessandro Roia su Rai Uno.

Compagno Fabrizio lucci

La relazione tra Vittoria Puccini e Fabrizio lucci è più che un semplice artista e direttore della fotografia: sono anche una coppia sposata. Sembra che la coppia sia stata introdotta nel 2012 durante la lavorazione del film Anna Karenina, interpretato dalla stessa Puccini. A causa della sua segretezza e del fatto che lavora in secondo piano, si sa poco di Fabrizio Lucci, che ha origini romane. Vittoria Puccini ha dichiarato in più occasioni di aver trovato finalmente l’appagamento grazie a Fabrizio.

Ex Marito Alessandro Preziosi e Figlia

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi hanno avuto una lunga relazione dal 2004 al 2010, quando si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa. Da questa relazione è nata la figlia Elena; i due si sono separati perché non si completavano più come un tempo. In seguito ha avuto una relazione con Claudio Santamaria.