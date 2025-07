Grave incidente a Napoli: tre minorenni coinvolte in uno scontro tra scooter e moto. Una ragazza è in prognosi riservata, altra ferita e conducente illeso

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2025 a Napoli, precisamente in via Paternum, nei pressi dell’Aeroporto di Capodichino. Tre ragazze minorenni che viaggiavano su uno scooter sono state coinvolte in uno scontro con una moto, condotta da un uomo rimasto illeso. L’impatto, avvenuto intorno alle 2:40, è stato particolarmente violento, causando gravi conseguenze per due delle giovani.





La situazione più critica riguarda una 16enne, attualmente ricoverata presso l’Ospedale Antonio Cardarelli in prognosi riservata. La seconda passeggera dello scooter, coetanea della prima, è stata portata al CTO per ulteriori accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. La terza ragazza, che guidava il mezzo, ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stata medicata sul posto dai sanitari del 118. Tutte e tre le giovani coinvolte hanno un’età compresa tra i 15 e i 16 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti al reparto Infortunistica Stradale. Le indagini sono coordinate dalla sala operativa diretta dal comandante Lucio Sarnacchiaro. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, che al momento rimane poco chiara. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter su cui viaggiavano le tre ragazze si sarebbe scontrato con la moto per motivi ancora da accertare.

Il conducente della moto, un uomo la cui identità non è stata resa nota, è uscito illeso dall’incidente e sarà ascoltato dagli agenti per fornire la sua versione dei fatti. La Polizia Locale sta anche verificando se ci siano stati fattori esterni che possano aver contribuito al sinistro, come condizioni stradali sfavorevoli o eventuali violazioni del codice della strada.

L’incidente si inserisce in un quadro di emergenza sulle strade di Napoli, dove negli ultimi due giorni si sono verificati diversi episodi gravi. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, si contano quattro persone in prognosi riservata e un decesso legato a incidenti stradali. Questo dato evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne.

L’impatto emotivo di eventi come questo è significativo, soprattutto considerando l’età delle persone coinvolte. La presenza di minorenni su uno scooter a tarda notte solleva interrogativi sulla supervisione e sul rispetto delle norme che regolano la circolazione dei veicoli. Gli investigatori potrebbero anche indagare su eventuali responsabilità legate alla mancata osservanza delle regole da parte delle giovani o di altri soggetti coinvolti.

Il caso della 16enne ricoverata al Cardarelli rimane il più preoccupante. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni e non si escludono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. La famiglia della ragazza è stata informata e si trova accanto a lei in ospedale.

Per quanto riguarda la seconda passeggera, trasferita al CTO, gli accertamenti medici potrebbero fornire un quadro più chiaro delle sue condizioni nelle prossime ore. Sebbene non sia in pericolo di vita, il trauma subito potrebbe richiedere cure specifiche e un periodo di recupero.

L’incidente ha attirato l’attenzione anche dei residenti della zona di Capodichino, che lamentano da tempo problemi di sicurezza stradale. Via Paternum è una strada trafficata, soprattutto nelle ore notturne, e spesso teatro di episodi simili. Le autorità locali potrebbero considerare interventi per migliorare la viabilità e ridurre il rischio di incidenti.

La Polizia Locale di Napoli invita tutti gli utenti della strada a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e a prestare particolare attenzione durante la guida, soprattutto nelle ore notturne. Il comandante Lucio Sarnacchiaro ha dichiarato: “La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti. Stiamo intensificando i controlli per prevenire tragedie simili.”

L’episodio di via Paternum rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sulla necessità di interventi mirati per garantire una maggiore sicurezza sulle strade urbane e periferiche di Napoli.