Sapete chi è Gigliola Cinquetti? Età, biografia, canzoni, marito, figli e vita privata

Gigliola Cinquetti è una cantante italiana famosa per aver vinto il Festival di Sanremo nel 1964 con il brano “Non ho l’età”. È una delle voci più amate della musica italiana ed è stata un’icona pop per tutta la sua carriera.

Gigliola è nata a Verona, in Italia, nel 1947 ed è cresciuta a Roma. All’età di 15 anni, ha partecipato al Festival di Sanremo, e ha vinto con “Non ho l’età”. La canzone è diventata un successo internazionale, raggiungendo la vetta delle classifiche in Italia, Francia, Germania e Giappone.

Dopo il successo di Sanremo, Gigliola ha continuato a cantare e a pubblicare canzoni in italiano, francese ed inglese. Ha anche recitato in alcuni film e spettacoli televisivi. Nel 1974 ha vinto un altro Festival di Sanremo con la canzone “Sì”. Nello stesso anno ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con la canzone “Si”, arrivando seconda.

Gigliola è stata anche una grande sostenitrice dei diritti dei bambini e delle persone disabili. Ha fatto parte di numerose organizzazioni umanitarie, tra cui la Croce Rossa Italiana e l’Unicef. Nel 1991 ha ricevuto il premio “Una vita per i bambini” per i suoi sforzi per i diritti dei bambini.

Negli ultimi anni, Gigliola ha continuato a cantare e a partecipare a varie trasmissioni televisive. È una delle voci più amate della musica italiana ed è considerata un’icona pop. Gigliola è ancora molto amata in Italia e nel resto del mondo.

Chi è il marito Luciano Teodori

Luciano Teodori, giornalista con cui Gigliola Cinquetti è sposata. Luciano e Gigliola si sono conosciuti sull’isola di Ponza, dove erano in vacanza. Il 5 settembre 1950, a Tivoli in provincia di Roma, nasce Luciano. Di professione fa il giornalista e il reporter. Dopo essersi incontrati per caso, i due si sono incrociati di nuovo prima di incontrarsi definitivamente e sposarsi pochi mesi dopo, nel 1979. “Dopo il terzo incontro non ci siamo lasciati un attimo. Siamo rimasti insieme per tre mesi e ci siamo sposati”, ha raccontato la cantante. Non ci sono stati fotografi o grandi annunci dopo il matrimonio a sorpresa: “Dopo il nostro matrimonio ci sono stati molti pettegolezzi.

La Cinquetti ha detto che la relazione sta sopravvivendo perché tra lei e il marito c’era solo una forte attrazione fisica. È un bene che ci sia stata solo quella, forse è per questo che dura”, ha detto. La cantante ha anche detto che il suo coniuge, Teodori, non ha mai voluto essere il suo manager. In un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che il giovane apparteneva fortemente alla sua epoca (era un brillante intellettuale degli anni Settanta con esperienze comuni a quel periodo).