Sapete chi sono Aldo, Giovanni e Giacomo? Moglie e figli Baglio, Storti e Poretti

Aldo, Giovanni e Giacomo sono un trio di attori, comici e registi italiani, noti per i loro film e show televisivi, che hanno vinto l’affetto del pubblico nazionale e internazionale.

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti si sono conosciuti nel 1990, quando lavoravano tutti e tre come attori a teatro. In seguito, hanno iniziato a lavorare insieme come comici in un varietà televisivo, a cui hanno partecipato per diversi anni. Nel 1994 hanno realizzato il loro primo film, “Tano da morire”, seguito da altri successi come “Stai lontana da me”, “Il mio amico Gigi” e “Natale in casa Cupiello”. Nel 2003 hanno lanciato una celebre trasmissione televisiva, intitolata “Torno Sabato”, che ha riscosso un grande successo.

I tre comici hanno sempre offerto un umorismo scanzonato, senza mai cadere in volgarità, e hanno saputo commuovere ed emozionare il pubblico. La loro ironia è stata apprezzata da un pubblico di tutte le età. Hanno anche partecipato a diversi spettacoli teatrali, come “La nonna Sabella” e “Il mio amico Gigi”.

Il trio ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il Premio David di Donatello, il Telegatto e il Nastro d’Argento. Il loro ultimo film, “L’allenatore nel pallone 2”, è stato un grande successo al botteghino italiano.

Aldo, Giovanni e Giacomo sono un trio di comici amati da tanti italiani e internazionali. La loro comicità scanzonata, senza mai cadere in volgarità, ha conquistato il pubblico e continua a farlo ridere dopo anni.

Chi è Aldo Baglio

Aldo Baglio è un comico, attore e regista italiano. È noto soprattutto per essere il membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Tuttavia, ha realizzato anche molti progetti da solista, come il film Scappo a Casa, che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 giovedì 28 luglio 2022.

Nasce nel capoluogo siciliano da una famiglia di modeste condizioni economiche, che presto dovrà emigrare a Milano. Dopo aver conseguito il diploma di scuola, trova lavoro come tornitore e poi entra nella società telefonica (SIP). È lì che incontra l’amico di sempre Giovanni Storti, anch’egli diplomato alla sua stessa scuola di mimo-drammaturgia. I due stringono amicizia e formano un duo comico per circa dieci anni, fino al 1991, quando Giacomino Poretti si unisce al trio.Oltre al lavoro con il trio, Baglio ha lavorato anche con il gruppo Elio e le Storie Tese. Lo si può ascoltare nel loro album del 1996 Eat the Phikis. Nel 2006 esce la sua prima esperienza come doppiatore: interpreta un piccolo ruolo nel film Bastardo dentro di Giuseppe Tornatore. Reclutato da Tornatore, interpreta un piccolo ruolo nel film Baarìa. Nel 2019 la sua prima apparizione da solista nel film Scappo a casa.

Aldo Baglio, chi è: moglie, dove vive, figli e vita privata

Aldo Baglio oggi vive a Monza. Sua moglie è l’attrice Silvana Fallisi, con la quale ha spesso collaborato e che vediamo in molti film o spettacoli teatrali del trio. È padre di due figli maschi.

Chi è Giovanni Storti

Nato il 20 febbraio 1957 a Milano, Giovanni Storti è un attore. Dopo aver suonato la tromba all’età di dieci anni e aver lavorato con il gruppo teatrale dell’Oratorio di Porta Romana, è diventato insegnante di acrobatica presso la Civica scuola d’arte drammatica. Nello storico trio comico con Aldo Baglio e Giacomo Poretti, si è imposto sulla scena nazionale, in teatro e in televisione. Poi il cinema, con alcuni film che hanno contribuito a consacrare il mito di Aldo, Giovanni e Giacomo… Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono nati a Roma negli anni Novanta del Novecento, in un’epoca in cui la comicità non era semplicemente comicità, ma una miscela esplosiva di allegria, energia, battute e molto altro!

Giovanni Storti è sposato con Annita Casolo e la coppia ha due figlie, Clara e Mara. Clara è apparsa nei film di papà Chiedimi se sono felice e Il cosmo sul comò, ma ha anche preso parte allo show-anniversario di Aldo, Giovanni e Giacomo che ha celebrato i 25 anni di carriera del trio.Annita Casolo è la moglie del ciclista professionista John Degenkolb. È nata a Milano, in Italia, ma non ci sono molte informazioni sulla sua biografia online. Quello che si sa è che è una grande appassionata di sport e ama andare in bicicletta, soprattutto con la sua amica Monica Nasetti. Insieme hanno percorso la storica Via Francigena per 6.000 chilometri nel 2017, nonostante non avessero una preparazione fisica adeguata.

Chi è Giacomo Poretti

Giacomo Poretti è un attore italiano conosciuto soprattutto come componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. È nato il 26 aprile 1956 ad Alto Milanese, in Italia. Prima di intraprendere la carriera di attore, ha svolto diversi lavori per mantenersi: è stato metalmeccanico e poi infermiere. Ben presto, però, abbandona questi lavori per dedicarsi completamente al sogno della recitazione. La svolta della sua carriera avviene con l’incontro con Aldo Baglio e Giovanni Storti, con i quali fonda il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Giacomo Poretti è un popolare attore e regista italiano. Ha sposato Daniela Cristofori, dalla quale ha avuto il figlio Emanuele. Si tratta in realtà del secondo matrimonio dell’attore, perché prima ha sposato Marina Massironi, suo amore molto importante. I due, però, si sono separati dopo un periodo insieme, pur continuando a coltivare un forte legame artistico.

Daniela Cristofori è la moglie di Giacomo Moretti, più giovane di lui di 10 anni. Lei è un’attrice e anche una psicoterapeuta, e ha recitato in alcune pellicole della filmografia di Aldo, Giovanni e Giacomo, come in Chiedimi se sono felice e Tu la conosci Claudia?…