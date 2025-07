Scopre la morte del figlio e si toglie la vita: funerale unico per Aurelio e Fabio Marchioni

La comunità di Sestola, in provincia di Modena, è stata colpita da un tragico evento che ha coinvolto Aurelio e Fabio Marchioni, un padre e un figlio che sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. I funerali congiunti si svolgeranno nella chiesa parrocchiale della cittadina, dove i due saranno commemorati insieme, uniti nel loro ultimo viaggio. La decisione di organizzare un funerale comune è stata presa dai familiari, che desiderano che la comunità possa dare un ultimo saluto a entrambi.





La notizia delle loro morti ha suscitato grande commozione tra i residenti del Frignano, che si stringeranno attorno alla moglie di Aurelio e all’altro figlio, Marco. Il funerale è previsto per la prossima settimana, dopo che le autorità locali avranno completato le autopsie necessarie, una procedura standard in caso di morti violente, anche se non ci sono dubbi sulle circostanze che hanno portato a questo dramma.

Fabio Marchioni, 36 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto nei pressi delle cascate del Dardagna, situate sull’Appennino modenese. Il giovane si è tuffato da un punto panoramico, ma l’impatto con le rocce sottostanti gli ha causato un trauma cranico fatale. L’incidente, avvenuto durante una giornata di svago, ha trasformato un momento di gioia in una tragedia inaspettata.

La reazione di Aurelio, 68 anni, al decesso del figlio è stata devastante. Appena informato dell’accaduto, si è precipitato sul luogo dell’incidente, ma non ha retto al dolore. Aurelio, che in passato aveva già affrontato la perdita della figlia primogenita di soli sei anni a causa di un tragico incidente domestico, si è allontanato dal luogo e poco dopo si è tolto la vita. Il suo corpo è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco alcune ore dopo, intorno alle 5:30 del mattino successivo, sotto un ponte a pochi chilometri di distanza.

Questo dramma familiare ha lasciato un segno profondo non solo sulla famiglia Marchioni, titolare dello storico Hotel Del Corso sotto il monte Cimone, ma anche sull’intera comunità di Sestola. Molti residenti hanno espresso il loro cordoglio e hanno condiviso ricordi affettuosi di Aurelio e Fabio, che erano ben noti e rispettati nella zona. In segno di lutto, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare tutti gli eventi programmati per il weekend.

Il sindaco di Sestola, Fabio Magnani, ha dichiarato: “Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei cari, certi della comprensione di tutti”. Questo gesto di solidarietà riflette il forte legame che unisce la comunità, che si è mobilitata per sostenere i familiari in questo momento di immenso dolore.

La tragedia di Aurelio e Fabio Marchioni mette in evidenza la fragilità della vita e l’impatto devastante che la perdita di un familiare può avere. La comunità di Sestola si trova ora a dover affrontare il lutto per due vite spezzate e a riflettere su come supportare la famiglia in questo difficile momento.

La decisione di tenere un funerale congiunto è un gesto significativo, che sottolinea l’importanza del legame tra padre e figlio e la volontà dei familiari di onorare la loro memoria insieme. In un periodo di grande tristezza, la comunità si unisce per ricordare Aurelio e Fabio, sperando che la loro storia possa servire da monito per la fragilità della vita e l’importanza di sostenersi a vicenda nei momenti difficili.

Mentre ci si prepara per i funerali, il ricordo di Aurelio e Fabio Marchioni continuerà a vivere nei cuori di coloro che li hanno conosciuti. La loro tragica scomparsa rappresenta una doppia perdita che segnerà profondamente la comunità di Sestola, unita nel dolore e nella memoria di due uomini che hanno lasciato un segno indelebile nella vita di chi li ha amati.