“Ho visto il camion proseguire senza rallentare, poi il boato”: la testimonianza sull’incidente sull’A1 ad Arezzo

Un tragico incidente si è verificato sull’autostrada A1 nei pressi di Arezzo, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre quindici. L’episodio ha coinvolto un tir, un’ambulanza e altri veicoli. Un automobilista, testimone oculare dell’accaduto, ha fornito dettagli sulla dinamica dell’incidente, che si è consumato in pochi istanti.





L’automobilista, un avvocato diretto a Pisa insieme alla figlia, ha raccontato di essere riuscito a evitare l’impatto per un soffio. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha descritto la scena: “Ho visto il camion non rallentare, poi il boato”. Secondo quanto riportato, il tir, che trasportava ghiaia, non avrebbe percepito il rallentamento dei veicoli davanti a sé. Gli altri mezzi avevano già frenato, ma il camion ha continuato la sua corsa, sfiorando una macchina e colpendone uno specchietto prima di travolgere i mezzi che lo precedevano.

Il momento più drammatico si è verificato quando l’ambulanza è rimasta schiacciata tra due camion. Le tre persone a bordo dell’ambulanza hanno perso la vita. Il tir si è poi ribaltato, invadendo l’altra carreggiata, con la cabina che è finita sopra il new jersey. Il testimone ha aggiunto: “Dal mezzo pesante ha iniziato a uscire del fumo. Alcuni camionisti incolonnati sono intervenuti con degli estintori, riuscendo a spegnere il principio di incendio. Sono stati davvero bravi, anche perché c’era già del gasolio a terra.”

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nel tentativo di liberare le persone intrappolate nell’ambulanza. Nonostante gli sforzi, per le tre vittime non c’è stato nulla da fare. La scena è stata descritta come straziante e caotica.

Il testimone ha anche parlato di una famiglia di Roma, coinvolta marginalmente nell’incidente: “Nell’auto colpita di striscio c’era una famiglia di Roma. Sono stati molto fortunati. Il conducente mi ha detto: ‘Mi sono bloccato perché ho il sistema di frenata automatica, com’è possibile che un camion non lo abbia?’”

Dopo l’accaduto, gli automobilisti bloccati nel tratto interessato sono stati costretti a fare inversione e percorrere circa tre chilometri contromano prima di poter uscire dall’autostrada. Il testimone ha concluso il suo racconto spiegando che il traffico è rimasto paralizzato per circa due ore.

Le autorità stanno indagando per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. Al momento si ipotizza che il conducente del tir possa non aver visto il rallentamento o non aver avuto il tempo di reagire. La mancanza di un sistema di frenata automatica sul mezzo pesante potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nell’accaduto.