Gaia Costa muore investita sulle strisce a Porto Cervo: l’auto era guidata dalla moglie dell’AD di Lufthansa

Un tragico incidente ha colpito Porto Cervo, in Sardegna, dove Gaia Costa, una giovane di 24 anni, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente ha avuto luogo in un momento di traffico, ma nonostante ciò, le circostanze che hanno portato alla morte della ragazza sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Olbia.





La vittima era figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura. Secondo le informazioni emerse, Gaia si stava recando al lavoro quando, giunta all’attraversamento pedonale, ha iniziato a passare mentre un gruppo di persone si trovava già sul marciapiede opposto. L’auto che l’ha investita era guidata da Vivian Alexandra Spohr, moglie dell’amministratore delegato della compagnia aerea Lufthansa. La donna, 51 anni, sembra fosse alla guida a bassa velocità e si era fermata per consentire il passaggio di alcuni pedoni, ma quando Gaia ha iniziato ad attraversare, l’auto è ripartita all’improvviso, travolgendola.

Le indagini preliminari hanno rivelato che, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, non c’era eccesso di velocità nel momento dell’incidente. Tuttavia, la dinamica ha assunto un risvolto drammatico: Gaia è rimasta incastrata sotto l’auto invece di finire sul cofano, un evento che, secondo gli investigatori, ha contribuito gravemente alla sua condizione. Se fosse stata colpita in modo diverso, le sue ferite potrebbero non essere state fatali.

Dopo l’incidente, è stato immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi, ma nonostante i tentativi disperati dei medici di rianimarla, Gaia è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate, in particolare un trauma cranico causato dall’impatto. I soccorritori hanno lavorato per circa 20 minuti nella speranza di salvarle la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Dopo l’incidente, Vivian Alexandra Spohr è scesa dall’auto e, realizzando la gravità della situazione, ha accusato un malore, accasciandosi a terra. Attualmente, è indagata per omicidio stradale e si trova in Germania, dopo aver completato gli esami tossicologici, risultati negativi. Questo ha consentito alla donna di lasciare l’Italia, ma dovrà comunque affrontare le autorità italiane per rispondere delle accuse a suo carico.

La tragica morte di Gaia Costa ha suscitato una forte emozione nella comunità locale, che si è unita nel cordoglio per la perdita di una giovane vita. La notizia ha avuto un impatto significativo, non solo sulla famiglia di Gaia, ma anche su coloro che la conoscevano e la stimavano. Messaggi di solidarietà e condoglianze sono stati espressi da amici e conoscenti, sottolineando l’impatto positivo che Gaia aveva sulle persone intorno a lei.

Le autorità di Porto Cervo e i carabinieri di Olbia stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità. La comunità, colpita dalla tragedia, si aspetta che vengano fatte chiarezza e giustizia per Gaia e la sua famiglia.

In attesa di ulteriori sviluppi, il caso di Gaia Costa continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di garantire che le strade siano sicure per tutti, in particolare per i pedoni. La speranza è che questo tragico evento possa servire da monito per migliorare le misure di sicurezza e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di prestare attenzione, specialmente in aree frequentate da pedoni.

La morte di Gaia ha colpito profondamente la comunità di Porto Cervo, che ora si trova a dover affrontare il dolore di una perdita inaspettata e tragica. La sua memoria vivrà nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata, mentre le indagini proseguono per fare luce su questo drammatico incidente.