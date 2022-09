Sapete chi è Ginevra Lamborghini? Età, fidanzato, biografia, padre, sorella Elettra, lavoro

Ginevra Lamborghini è la figlia più piccola di Tonino Lamborghini e ha pubblicato recentemente il suo primo brano musicale, “Scorzese”, in onore del nonno Feruccio . Era presente al matrimonio delle sorelle Elettra e Afrojack sul lago di Como lo scorso 26 settembre, anche se le sorelle minori Flaminia e Lucrezia erano le testimonianze della sposa. Vediamo la sua biografia, l’età e la professione.

Ginevra Lamborghini: biografia e carriera

Tonino Lamborghini, figlio del fondatore dei trattori Lamborghini e della famosa casa automobilistica, è nato nel ’92. Ha avuto due figli, Feruccio Jr e Ginevra Peterlongo. Ha avuto due figli, Feruccio Jr e Ginevra Peterlongo. Dopo il diploma al Liceo Linguistico Internazionale Cesare Boldrini di Bologna, frequenta un anno di Scienze Politiche all’Università di Milano, ma poi decide di cambiare facoltà. Dopo un anno di lavoro nell’azienda di famiglia a Bologna, ha sudato all’Università. Si laurea in Marketing della moda e diventa direttore creativo della linea donna Tonino Lamborghini, che fino a quel momento si era occupata esclusivamente del mercato maschile.

Recentemente è stata presentata la linea di borse ” Ginevr Collection” per l’inverno-primavera 2020/2021, di cui è anche testimonial. In un’intervista rilasciata a Fanpage lo scorso ottobre, Ginevra ha parlato delle esperienze vissute a causa del suo cognome, affermando di aver spesso subito discriminazioni in quanto “figlia di” e poi “sorella di” sua sorella Elettra Lamborghini, che aveva avuto successo.

«Chi sono veramente sto ancora cercando di capirlo, mi sento una creativa, mi sono sempre appassionata a tutto quello che era il mondo artistico, dalla musica al cinema alla letteratura» ha dichiarato. «Sono cresciuta in un contesto dove, appunto, era ricco il pregiudizio, ovunque, sempre. […] Ad oggi non ti so rispondere alla domanda su chi sono veramente, però so chi non sono, e non sono la ragazza viziata, che ha tutto e che vive in un mondo di lussi estremi. Sono Ginevra che ha sempre dimostrato di essere una ragazza normale, con le proprie passioni che sono simili a quelle di tanti altri ragazzi.»

Ginevra Lamborghini e la passione per la musica

Ginevra Lamborghini ha iniziato a comporre musica jazz e blues come musicista autodidatta durante l’adolescenza, sviluppando le proprie composizioni. Il singolo Scorzese è stato pubblicato il 16 settembre 2020, come suo primo singolo. È come una delle sue melodie più autobiografiche su Spotify . Ginevra esprime nelle sue composizioninon solo eventi personali ma anche una vasta gamma di esperienze”, si legge nell’intervista a Fanpage. Inoltre, sua sorella Elettra, anch’essa cantante, non se l’è cavata bene nella sua professione, secondo Ginevra. “Come in tutte le famiglie, ci sono fratelli e sorelle che a volte litigano, e noi l’abbiamo sempre fatto, anche da piccoli, ma le voglio benee le auguro il meglio nella sua carriera. Abbiamo sempre bisticciato da bambine, ma le voglio bene e le auguro il meglio nella sua professione. È brava in quello che fa e spero di fare lo stesso nella mia professione”.

Ginevra Lamborghini: età, data di nascita, fidanzato

Ginevra Lamborghini età: ha 28 anni.

Ginevra Lamborghini data di nascita: è nata il 25 settembre 1992. Su molti siti web è riportato come anno di nascita il 1994 come la sorella Elettra, nata il 17 maggio 94.

Ginevra Lamborghini luogo di nascita: è nata a Bologna.

Ginevra Lamborghini altezza: è alta 160 cm.

Ginevra Lamborghini fidanzato: non si hanno notizie sulla sua vita privata.

Ginevra Lamborghini Instagram: il suo profilo ufficiale è @ginevra.lamborghini.