Sapete chi è Giuseppe Giacobazzi? Età, moglie, figli, vita privata, Instagram, Zelig, dove vive

Le sue informazioni includono il nome, l’età, il luogo di nascita, il coniuge, i figli, l’account Instagram, lo zelig e il luogo in cui vive.

Giuseppe Giacobazzi, noto come Andrea Sasdelli, è nato il 19 febbraio 1963 ad Alfonso, in provincia di Ravenna. Ha 58 anni. All’età di nove anni si trasferisce con la famiglia a Borgo Panigale, un quartiere periferico di Bologna. Non completa gli studi alle scuole medie, ma si iscrive alla Scuola per Geometri Pacinotti. Nel 1985 inizia a condurre programmi radiofonici per una radio privata. Il personaggio con cui inizia è il tipico contadino romagnolo, il signor Giuseppe. Rimane in radio fino al 1992.