Il mio capo mi chiede come gestire la candidatura di mia sorella, con cui non ho rapporti, alla nostra azienda

Beh, il titolo dice già molto. Sono quasi certo che lei non sappia neanche che io lavori in questa azienda. Con i miei genitori e mia sorella minore, che vive ancora con loro, non ho più contatti da tempo.





Ho deciso di tagliare i ponti con la mia famiglia. Gli unici con cui mantengo un rapporto sono mio zio e sua moglie.

Mio fratello è sempre stato il preferito, il cocco di mamma e papà. Regali, viaggi pagati alla casa al mare dei nonni organizzati alle mie spalle, macchine, soldi… la situazione è peggiorata al punto che, durante una festa di famiglia, mio fratello ha fatto capire che non voleva ci fossi io. Non sono stato nemmeno invitato, anzi, non sapevo nemmeno che ci fosse un raduno. I miei genitori hanno permesso questo comportamento per anni.

Una volta, a Capodanno, mi dissero che non avevano programmi e che non sarei dovuto passare perché sarebbero andati a letto presto. Mentre andavo a casa di amici, a causa dei botti, presi una strada diversa e, per caso, passai davanti alla casa dei genitori della fidanzata di mio fratello. Quello che vidi mi spezzò il cuore. Settimane dopo, guardando il telefono di mia madre, trovai delle foto: erano tutti lì, felici, a festeggiare insieme.

Episodi come questo, e altri ancora più dolorosi, sono il motivo per cui ho scelto di allontanarmi. Anche i miei nonni materni stanno dalla parte dei miei genitori, e mia nonna paterna non ha mai alzato la voce per difendermi. Lo stesso vale per mia sorella minore, che pur conoscendo bene la situazione, ritiene che “non sia poi così grave”.

Semplicemente, non voglio più nessuna di queste persone nella mia vita. Tutto questo mi ha segnato profondamente. Forse sentivo il bisogno di togliermi questo peso dal petto, almeno una volta. Ma la mia decisione, ormai, è presa. È chiara e definitiva.