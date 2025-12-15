L’ho fatto di nascosto per evitare che mia moglie mi attaccasse per i lavori domestici e ho bisogno di dirlo a qualcuno





Ho scoperto una strategia per evitare discussioni inutili con mia moglie, e non sto esagerando: funziona davvero.





L’altra sera, mentre ci preparavamo per andare a letto, lei ha iniziato a sistemare la camera, borbottando tra sé: i calzini dei bambini sparsi, il cesto della biancheria pieno, la polvere sulla cassettiera… Lavoriamo entrambi tutto il giorno e ci occupiamo insieme della casa, ma lei tende a stressarsi per dettagli che non sono sempre perfetti. A volte finisce per arrabbiarsi con me, perché io accetto più facilmente l’idea che una casa non possa essere impeccabile al cento per cento – e questo, a quanto pare, la infastidisce molto.

Non si tratta di uno sbilanciamento nei lavori domestici: è più una questione di aspettative diverse. In queste situazioni, di solito cerco di “dare una mano”, ma finisce sempre che faccio le cose nel modo sbagliato, o faccio troppe domande, o vengo descritto come “confuso” (parola sua).

Quella sera, però, mi sono ricordato della mia nuova strategia preferita: non fare niente.

Mi sono appoggiato allo stipite della porta e l’ho semplicemente ascoltata. Lei continuava a muoversi per la stanza, elencando tutto ciò che non andava. Io restavo lì, annuivo ogni tanto, lasciando che si sfogasse.

Alla fine si è fermata, mi ha guardato e ha chiesto:

“Hai intenzione di… fare qualcosa?”

Ho risposto tranquillo: “Ti sto ascoltando. Continua pure.”

Dopo cinque minuti circa, il suo tono è cambiato. Ha detto: “Sai cosa? Forse sto esagerando. Possiamo tenere le cose semplici, per stanotte va bene così.”

E così, all’improvviso, si è rilassata. Si è calmata, ha sistemato giusto un paio di cose che per lei erano davvero importanti – non per la casa, ma per sé. Questa piccola mossa silenziosa ha evitato una delle nostre solite discussioni, e col tempo l’ha resa anche meno propensa a irritarsi per cose che, spesso, non possiamo controllare fino in fondo.



