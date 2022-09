Sapete chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso? I dettagli nell’articolo

Dopo la fine della sua lunga relazione con il produttore Stefano Settepani, i fan si interrogano sull’identità del nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso. Alcune voci suggeriscono che abbia iniziato a frequentare il calciatore Cristiano Biraghi, mentre altre fonti sostengono che Alessandra sia ancora single e si stia concentrando sulla sua carriera. Cosa ne pensate?

Fidanzato di Alessandra Amoroso

Dopo la fine della lunga relazione con il produttore Stefano Settepani, i fan si interrogano sul nuovo partner sentimentale di Alessandra Amoroso. Nessuna indiscrezione sta però prendendo piede; infatti, non ci sono paparazzi sul conto dell’artista, che potrebbe essere single o in dolce compagnia ma molto attenta a difendere la sua privacy.

L’amore può finire, ma non significa che il sentimento sia svanito. La rottura della relazione tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sembra essere avvenuta dopo ben cinque anni di inizio nel programma Amici di Maria De Filippi, dove lui era produttore musicale, lei concorrente e aspirante cantante all’interno del talent show che poi avrebbe vinto. Allo scoccare del quinto anno insieme, la coppia ha iniziato a osare segni di rottura fino all’annuncio finale: Ci siamo lasciati.

Nel corso di un’intervista a Grazia, la Amoroso ha spiegato: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento sia finito. Ho accolto con piacere la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo verso una crescita personale che mi fa sentire più pronta magari per un nuovo amore”.

Da più di un anno Alessandra Amoroso non fornisce aggiornamenti sulla sua situazione sentimentale. Ma i rumors del web vorrebbero la cantante felicemente in coppia con un nuovo fidanzato. Quando arriverà la conferma (o la smentita) da parte dei diretti interessati? Non appena accadrà non mancheremo di tenervi informati!