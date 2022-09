Non tutti sanno chi è Luca Salatino? Età fidanzata, biografia, Uomini e Donne e GF Vip 7

In merito alla sua vita, Luca, nella clip di presentazione ha aggiunto:

“Vengo da una famiglia molto umile. Sono cresciuto su un muretto in periferia. Il muretto non è Oxford. Ti può insegnare tanto, ma se non stai attento ti può anche togliere tanto. Quando uno dice che la palestra e il pugilato ti tolgono dalla strada è vero. Ho vinto tanti match, ma la battaglia più bella e difficile da vincere è quella con te stesso”.

Luca Salatino chi è: il percorso come tronista a Uomini e Donne

Chi è interessato alla trasmissione di Maria De Filippi potrebbe non conoscere Luca Salatino. Il trentenne romano ha interpretato diversi ruoli a Uomini e Donne. Inizialmente ha interpretato il ruolo del corteggiatore di Roberta Giusti, dopodiché ha deciso di diventare tronista. Il carattere schietto e diretto di Luca, così come la sua avvenenza ,hanno colpito gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e la conduttrice Maria De Filippi durante la sua permanenza in trasmissione. È apparso subito molto spontaneo ea volte persino divertente, cosa che ha colpito Maria De Filippi oltre ai due opinionisti. Lei ha voluto che diventasse il prossimo tronista dopo che ha terminato il suo primo giro come corteggiatore.

Durante la stagione tronista, Luca Visconti si è innamorato di Soraya Allam Ceruti. Tuttavia, fin dall’inizio, era lei la ragazza che faceva per lui. Il 31 maggio l’ha scelta come fidanzata. Durante la prima puntata del GF Vip 7, Luca ha dichiarato: “Soraya ha catturato il mio cuore. È la mia donna. Se qualcuno mi guarda nella casa, va bene guardare, ma non toccarmi come una finestra. Soraia, stai tranquilla, ti adoro”.

La passione per la cucina