Sapete chi è Alberto De Pisis? Età, lavoro, altezza, vita privata

Diamo un’occhiata ad Alberto De Pisis, ex fidanzato di Taylor Mega. Chi è, la sua età, la sua occupazione e la sua altezza, tra le altre cose. Dopo aver frequentato la splendida modella, si è dichiarato gay. Oggi ha ancora un fidanzato? Nel settembre 2022 è entrato a far parte del cast del Grande Fratello VIP7. Scopriamo di più su di lui.

Alberto De Pisis è un milanese di 30 anni che vuole un posto alla prova partecipando al reality Gf Vip 7. Nonostante sia uno dei concorrenti della settimana del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini Alberto De Pisis non è un personaggio televisivo. Lavora nella comunicazione ed è un influencer. Nel 2018 è stato molto discusso dopo l’annuncio del suo fidanzamento con Taylor Mega, una bellissima star televisiva. Molti si sono posti delle domande quando lui ha postato sul suo profilo Instagram una foto di sé con lei, con la didascalia “noi”. Molti hanno ipotizzato che possa essere “tendenzialmente omosessuale”. Marco Ferrero, alias Iconize, è stato centro di uno scandalo dopo al fotografato con Francesco Tavella, un altro influencer, che era stato arrestato per uso di droga.

Secondo diverse foto, il giovane influencer era fidanzato con Taylor Mega. Il mondo dello spettacolo non è quello in cui lavora, ma è stato fotografato con le celebrità in diverse occasioni. A una delle sue feste di compleanno ancora stati presenti Ana Laura Ribas, Mariana Rodriguez e Giacomo Urtis. Anche se ora è forse single, troverail’amore nella casa del Gf Vip 7?