Sapete chi è Ludovica Valli? Età, fidanzato, Uomini e Donne e Manuel Vallicella

Nell’anno 1997, a Reggio Emilia, il 2 marzo è nata Ludovica Valli . È la più giovane di tre sorelle e sua madre e le sue sorelle le sono molto vicine . Eleonora è la primogenita e Beatrice è la terza sorella , apparsa anche nel reality Uomini e Donne e ha conosciuto il marito Marco Fantini , entrambi ancora insieme . Suo padre li ha abbandonati quando erano piccoli, il che ha reso la sua infanzia difficile. Nel 2015 ha partecipato come scapolo alla versione italiana del reality di appuntamenti Uomini e Donne ed è rimasta insieme a _ Fabio Ferrara, ma la loro relazione durò poco . Attualmente ha una relazione con Gianmaria Di Gregorio , un uomo d’affari. La loro figlia Anastasia è nata a marzo di quest’anno .

Dopo aver lasciato la scuola nel 2013 , Ludovica Valli si è diplomata nel 2017. In gioventù ha lavorato saltuariamente per mantenersi fino a diventare modella e influencer . Ha iniziato la sua carriera come modella e influencer dopo essere apparsa nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi nel 2016. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato al programma . Temptation Island è stato il programma in cui si sono ritrovati lei e il suo ex fidanzato, Fabio Ferrara . I due sono sopravvissuti a questa prova d’ amore, ma la loro relazione è finita dopo pochi mesi . In televisione ha guadagnato Ludovica una grande reputazione e molti fan la seguono . Di conseguenza , oggi, è una delle influencer più note d’ Italia .

Dopo la rottura con l’ ex ammiratore Fabio Ferrara , Ludovica ha avuto diversi rapporti con noti personaggi televisivi come Briga, Antonio Mirante e il cantante di Amici . Tuttavia, Ludovica è attualmente nella sua storia d’amore più significativa , il suo attuale compagno Gianmaria De Gregorio, un immobiliare di Ibiza broker. L’ 8 marzo , la coppia è diventata una famiglia dopo la nascita del loro primo figlio, Anastasia. La sua nascita è stata un grande successo sui social media, dal momento che il suo annuncio è stato pubblicato sulla sua pagina web e ha raccolto oltre 7000 commenti dai suoi fan , nonché da parenti e amici che ha augurato il meglio per la nuova famiglia .

Grazie al fortunato programma televisivo Uomini e Donne, che l’ha reso noto al pubblico, Ludovica rimane una delle influencer più seguite in Italia. Suo profilo conta più di 1,8 milioni di fan, aumentati enormemente da quando, il 08 marzo, ha avuto un bambino.