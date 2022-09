Sapete chi è Manuel Vallicella? Età, causa morte, fidanzata, Tronista uomini e donne e Ludovica Valli

Nel 2016, Manuel Vallicella è diventato un membro del cast del reality di ”Uomini e Donne” e ha corteggiato Ludovica Valli, ma lei non ha ricambiato i suoi affetti. In seguito fu scelto come vincitore Fabio Ferrara e Manuel uscì dallo studio visibilmente sconvolto dalla decisione .

Ha detto che era attratto da lei e ha sottolineato quanto gli piacesse , ma dopo la sua sconfitta, non avrebbe cercato consolazione in un’altra signora . “Non potrò mai avere la ragazza che mi piace. Se mi piace una ragazza , non potrò mai averla . Posso averne 200 , ma non avrò mai quella che desidero veramente . Sono infelice , ma non voglio dare alle persone che vogliono farmi del male la soddisfazione di vedermi piangere . Vivrò da solo questa delusione .” A causa della sua popolarità in studio , Maria De Filippi lo scelse come candidato al trono e lui accettò .

Manuel Vallicella è nato a Caldiero, in provincia di Verona, il 9 gennaio 1987. I suoi genitori si sono separati quando era molto piccolo e lui non ha potuto vedere i suoi fratelli per molti anni. Questa esperienza ha avuto un profondo impatto su di lui, che si può vedere nel modo in cui tratta la sua famiglia anni dopo. Solo dopo aver partecipato al reality show italiano Uomini e Donne si ricongiungerà con i suoi fratelli.

Vallicella ha scelto di togliersi la vita ieri sera. Il suo ultimo post su Instagram mostra un selfie datato 13 settembre, con la didascalia “Si può dire molto senza dire nulla”, ed è subito riempito dai commenti degli utenti che, anche se solo virtualmente, vogliono stringersi attorno al ricordo del tatuatore definito da tutti come un’anima buona e dolce che dietro il sorriso nascondeva una grande sofferenza.

Chi è Ludovica Valli?

Ludovica Valli è una social media influencer con 1,8 milioni di follower su Instagram. Sui social condivide momenti con le sorelle e le nipoti, oltre che con il compagno Gianmaria Di Gregorio. Ludovica Valli ha avuto molte relazioni in passato: nell’estate del 2018 è stata fidanzata con il personal trainer Federico Accorsi, poi ha avuto una relazione con il cantante Briga, noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e con il calciatore del Bologna Antonio Mirante. Attualmente, come detto, è fidanzata con Gianmaria Di Gregorio; hanno una figlia di nome Anastasia che ha compiuto un anno l’8 marzo.

Ludovica Valli è nata a San Marino il 2 marzo 1997. È una modella e influencer, sorella di Beatrice Valli, e si è laureata all’Università di Roma Tor Vergata. Dopo aver svolto diversi lavori saltuari per mantenersi prima di intraprendere la carriera di modella e influencer, la sua carriera ha subito una svolta dopo la partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island in coppia con l’ormai ex fidanzato Fabio Ferrara.

«Non riesco a crederci, sono sconvolta», scrive Ludovica all’inizio del suo messaggio. L’influencer ha pubblicato una storia su Instagram con tre momenti diversi durante il programma. Valliccella e Valli apparse felici e sorridenti in foto . «Non dimenticherò mai il tuo timore e il tuo bel sorriso, averti conosciuto è stato un onore. Ora riposa, ti prego. Il cielo ti protegga». Manuele, invece, è venuto. «Buon viaggio, Manuel». Manuel ha perso sua mamma tre anni fa, la quale era molto legato a lui. Nel suo compleanno il 9 gennaio 2018, Manuel ha ringraziato gli amici che si fidavano di lui e ha dichiarato: «E tu mamma so che mi stai osservando e sorridendo con me». La donna si è spesa a febbraio 2019, quando ha affrontato una malattia.