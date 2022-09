Sapete chi era Francesco Campana marito di Wanna Marchi?

L’Isola che non c’è di Wanna Marchi non era un’isola esotica o una difesa torre da curiosi e turisti, ma un piccolo paese emiliano con meno di quindicimila abitanti. A Ozzano è nata l’impresa di Wanna Marchi, che ha iniziato con un negozio di cosmetici e si è poi trasformata in una base operativa. Come la più grande televenditrice vivente d’Italia,una virago che senza grazia e senza sapere ha convinto milioni di persone ad acquistare le sue lozioni ea fidarsi di lei come una maga, è nata Wanna Marchi, una voce e un’acconciatura che con quella voce gracchiante e quei capelli lisciati illuminavano un mare oscuro di frustrazione tra milioni di persone.

L’anima gemella di Wanna Marchi, Francesco Campana, è scomparso nell’agosto del 2022. Scopriamo di più su di lui. Wanna Marchi, la pioniera delle televendite conosciuta come la “regina”, è stata arrestata nel 2022 per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione. Francesco Campana le è accanto anche nei momenti peggiori e il giorno della sua scomparsa lo ha passato come un “bravo ragazzo”.