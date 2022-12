Sapete chi è Matilde Caressa? Figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Il canto per Matilde Caressa è uno dei pilastri della sua vita, secondo solo alla sua splendida famiglia: scopriamo tutto su di lei!

La figlia maggiore di Benedetta Parodi, Matilde Caressa, ha una storia di vita insolita da raccontare. Oltre a essere un’esperta di note, ha anche un’origine familiare insolita. Ecco la sua storia, dagli esordi alla sua ossessione per le note (compresi i social…

Chi è Matilde Caressa e dove vive?

Matilde Caressa è nata il 5 settembre 2002 a Milano ed è la figlia maggiore della conduttrice Benedetta Parodi e del giornalista Fabio Caressa, famoso per il lavoro del nonno Cristina Parodi. Ha due fratelli, Eleonora e Diego, e un legame fantastico con la sua famiglia. La sua vita, come documentato sui social media, comprende la passione per il mare e la vita all’aria aperta, oltre che per la musica. La parte superiore del suo profilo Instagram suggerisce la sua caratteristica più forte: “Canto e scrivo, scrivo e canto”, afferma, riassumendo la sua voglia di musica.

La vita privata di Matilde Caressa

Non sappiamo molto della vita privata di Matilde Caressa, anche se ha postato sui social media foto che la ritraggono in romantici abbracci con un ragazzo. Su uno di questi dolci sguardi sulla sua vita, ha scritto “Odio e amo”. Sappiamo anche che ha un ottimo rapporto con i suoi genitori e che le piace fotografare la sua famiglia e una delle sue mete preferite: il mare….

Curiosità su Matilde Caressa

Oltre a cantare, Matilde Caressa suona anche la chitarra e il pianoforte. Benedetta Parodi è apparsa nel suo programma I menu di Benedetta, su La7.