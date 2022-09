Sapete chi è Ricky Tognazzi? età, prima moglie, Simona Izzo, figli, vita privata e film

Ricky Tognazzi: età, biografia, carriera e film

Ricky Tognazzi è un famoso attore e produttore cinematografico italiano. È nato a Milano il 1° maggio 1966. Ha 66 anni, è alto 180 cm e ha occhi castani e capelli neri. Tognazzi ha interpretato molti ruoli nel film che hanno avuto successo a livello internazionale.

Ha debuttato sul palco alla fine degli anni ’80. Tra le sue interpretazioni principali c’erano i ruoli che ha interpretato in La famiglia (1986) di Scola; Una storia semplice (1991) di Emidio Greco; Maniaci sentimentali (1994) e Tutte le donne della mia vita (2007) di Simona Izzo; Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina (1999) e In questo mondo di ladri (2004); e I giorni dell’amore e dell’odio (2001) di Claver Salizzato.

Nel 1997 è la voce narrante del brano Ieri, prima traccia dell’album della Premiata Forneria Marconi intitolato “Ulisse”. L’anno successivo recita in un film di Alessandro Esposito e scrive la colonna sonora del musical “La signora dalle camelie” dell’attrice protagonista Viola Faragò e nel 2016 producono lo spettacolo teatrale “Mariti, amanti…” scritto da Simona Izzo.

Vita privata, prima moglie, Simona Izzo e figli dell’attore e regista italiano

Ricky Tognazzi è uno degli attori italiani più apprezzati. Ha debuttato sul grande schermo raggiungere una metà degli anni ’50, ma ha iniziato a il pubblico internazionale solo con l’interpretazione del protagonista de La grande guerra nel 1977. L’attore si è fatto conoscere a livello internazionale grazie al suo lavoro in La caduta degli dei (1981) e Per un pugno di dollari (1964), e ha continuato a film premiati per tutta la sua lunga carriera. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ricky Tognazzi è stato sposato due volte.

Il primo matrimonio dell’attore è stato con Flavia Toso. Da questa relazione è nata la prima e unica figlia dell’artista, Sarah. Successivamente, nel 1995, Tognazzi ha sposato la collega attrice e doppiatrice di successore Simona Izzo. La coppia ha deciso di non avere figli perché entrambi avevano già una figlia nata da una precedente relazione. Nel corso delle rispettive carriere, Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno spesso lavorato fianco a fianco in film come Io no.