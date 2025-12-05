Scontro in diretta a La7, pessima figura per il fancazzista Bonelli. Parenzo e il pubblico sbigottiti





Un acceso scambio di battute ha avuto luogo durante la trasmissione “L’Aria Che Tira”, coinvolgendo Claudio Borghi e Angelo Bonelli. L’episodio è stato innescato da Christian Raimo. Il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha criticato Borghi per la sua reazione, affermando: “Invece di ironizzare su Raimo…”. Borghi, tuttavia, ha replicato prontamente: “Ma che personaggio è questo? Ma l’avete visto? Spettacolare, avete visto lo show di costui?”. David Parenzo, presentatore della trasmissione, ha ricordato che Raimo è uno scrittore, anche lui ospite della puntata di giovedì 4 dicembre.





Questa affermazione ha suscitato l’incredulità di Borghi, che, secondo Bonelli, avrebbe gesticolato in modo inappropriato. Bonelli ha osservato: “Con ‘sta mano così è un po’ brutta, è la quarta volta che lo fa”.

Borghi, visibilmente irritato, ha risposto: “Ma adesso dovete dirmi anche come muovere le mani? – tuona Borghi spazientito -. Ma chi siete? Ma andate a quel paese! Non me ne frega nulla di quello che pensi di me”.

Questa risposta ha provocato una reazione accesa da parte di Bonelli, che ha esclamato: “Mettitela in quel posto la mano!”. Borghi ha preferito non approfondire la questione e ha lasciato che il conduttore riportasse la calma nello studio di La7.

Non si tratta del primo episodio di disaccordo tra Bonelli e Borghi. Un precedente si è verificato durante la trasmissione Coffee Break, nel contesto del dibattito relativo alle difficoltà incontrate dal settore delle auto elettriche. Borghi ha evidenziato come un numero significativo di cittadini si trovi attualmente impossibilitato a utilizzare il proprio veicolo, in particolare la Panda, a causa dei blocchi stradali. Ha inoltre sottolineato che tali cittadini, vincolati dalle normative europee, provano un certo disagio. Anche in tale occasione, Bonelli ha espresso disappunto, mentre il senatore della Lega ha concluso il suo intervento con una critica incisiva: “È sufficiente dialogare con le persone. Voi siete entrati in Parlamento con un individuo privo di esperienza, ignaro delle attività della propria consorte, e ora presumete di comprendere le esigenze e le opinioni dei cittadini, in particolare in merito alle automobili?”.



