Rob è la nuova vincitrice di X Factor 2025





La finale di X Factor 2025 si è svolta giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, trasmessa in diretta su Sky Uno e Tv8. La serata ha visto esibirsi i finalisti PierC, EroCaddeo, Delia e Rob, con la conduzione di Giorgia e un panel di giudici composto da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Al termine di un evento che ha infiammato la piazza, è stata proclamata vincitrice Rob, la cantante di 27 anni che ha conquistato il pubblico e i giudici con il suo talento.





Rob, il cui vero nome è Roberta Scandurra, ha trionfato grazie al supporto di Paola Iezzi, che l’ha guidata durante il percorso nel programma. La giovane artista ha espresso la sua gioia per la vittoria, affermando: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, vi amo. Ringrazio Paola, è stata fondamentale, non avrei potuto immaginare persona migliore di te. Non ci credo che sono qui. Voglio ringraziare la mia mamma, che amo, e mio fratello Lorenzo, Giovanni che è come se fosse mio padre. E Grace, la mia insegnante. Vi amo tutti, grazie.” La sua emozione era palpabile mentre riceveva il premio e si preparava a cantare il suo inedito, “Cento Ragazze”.

Originaria di Trecastagni, in provincia di Catania, Rob ha saputo distinguersi nel panorama musicale con il suo stile pop punk, nonostante i suggerimenti dei giudici di esplorare altri generi. “Voglio continuare a fare pop punk, sono decisa, mi piace e mi diverte. Sperimentare sì, ma purché sia coerente con quello che mi piace fare,” ha dichiarato. La vittoria a X Factor non è il primo riconoscimento per la giovane artista; nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest come “Artist of the Year” e nel giugno 2023 ha partecipato a un workshop di songwriting alla Berklee College of Music di Boston, grazie a una borsa di studio.

La finale ha visto anche l’esibizione di ospiti speciali e momenti emozionanti, con il pubblico che ha sostenuto i finalisti con entusiasmo. Rob è risultata la più votata della serata, portando a casa non solo la vittoria del talent show, ma anche un’importante opportunità di collaborazione con la casa discografica Warner.

Dopo la proclamazione dei vincitori, la classifica finale ha visto Rob al primo posto, seguita da EroCaddeo, Delia e PierC. Questo risultato conferma il talento e la determinazione della giovane cantante, che ora si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera musicale.

La serata è stata caratterizzata da momenti di tensione e competizione, ma anche da esibizioni che hanno messo in luce le capacità artistiche di tutti i finalisti. La presenza di Paola Iezzi come giudice ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse, visto il suo background musicale e la sua esperienza nel settore.



