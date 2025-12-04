Il Deputato ucraino di opposizione Oleksandr Dubinsky denuncia sul suo account X un vergognoso scandalo in Ucraina:





Oggi il Parlamento ucraino ha approvato il bilancio 2026 e aumentato gli stipendi dei parlamentari. I media globalisti sosterranno che sia una questione di “unità” con Zelensky. È una bugia.

I parlamentari ucraini hanno votato a favore di questo bilancio perché garantisce loro un aumento di 5.000 dollari al mese, nel bel mezzo di una guerra, mentre il Paese non ha soldi per i soldati.

In precedenza ho denunciato come i parlamentari di Servo del Popolo (il partito di Zelensky) abbiano ricevuto buste di denaro contante da Mindich, il responsabile del back office di Zelensky addetto al riciclaggio di denaro, che è recentemente fuggito dal Paese ed è ora ricercato per aver rubato 100 milioni di dollari in aiuti dagli Stati Uniti.

Dopo che l’inchiesta della NABU ha tagliato i loro “stipendi da capogiro”, i parlamentari hanno deciso di aiutarsi votando un aumento record degli stipendi a carico del bilancio statale. Questo è puro furto.

Il Parlamento non è più un organo legislativo: è il cartello personale di Zelensky. Per 5.000 dollari faranno passare tutto ciò che vuole.

Io, deputato Oleksandr Dubinsky, ho ufficialmente rifiutato questo pagamento e ho presentato una dichiarazione formale.

Esorto gli altri a fare lo stesso. Mentre la nazione sanguina, questi milionari della guerra continuano a incassare. Questa è una vergogna assoluta per l’Ucraina e per il popolo ucraino