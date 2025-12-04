Matteo muore a 29 anni durante il calcetto: tragedia a pochi passi dalla paternità





Porto Ercole è in lutto per la prematura scomparsa di Matteo Legler, il direttore sportivo della locale squadra di calcio, che è deceduto all’età di 29 anni. Matteo, che avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 25 dicembre, è stato colpito da un malore fatale mentre si trovava a Grosseto per una partita di calcetto con amici la sera di mercoledì 3 dicembre. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità sportiva e i cittadini, che lo ricordano come una persona di grande valore umano e professionale.





Durante la serata, Matteo si è sentito male mentre giocava e, nonostante i tentativi immediati di soccorso da parte di chi era presente, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Gli amici, accortisi della gravità della situazione, hanno allertato i servizi di emergenza, e nel giro di pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118. Questi hanno iniziato le manovre di rianimazione e hanno trasportato Matteo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Purtroppo, nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, il giovane non è riuscito a sopravvivere.

La notizia della sua morte ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di chi lo conosceva. “Aveva un cuore grande, era un ragazzo troppo buono. Non ci sono parole”, ha commentato un amico, esprimendo il dolore e la tristezza che stanno attraversando la comunità. Matteo era molto apprezzato non solo per le sue competenze nel mondo del calcio, ma anche per la sua personalità affabile e il suo impegno nella promozione dello sport locale.

La sua figura era diventata un punto di riferimento per molti giovani atleti di Porto Ercole, che lo consideravano un mentore e un amico. Sotto la sua direzione, la squadra di calcio locale ha visto una crescita significativa e ha raggiunto traguardi importanti. La dedizione di Matteo allo sport e alla comunità era evidente nel suo lavoro quotidiano, e la sua scomparsa lascia un’eredità difficile da sostituire.



