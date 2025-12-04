Lilli Gruber infervorata sull’Italia in guerra contro la Russia, l’ospite la ridimensiona: “Saremmo spazzati via in pochi giorni”





Il politologo, in risposta all’entusiasmo espresso dalla Gruber, sottolinea l’inefficacia di un aumento del numero di truppe, come proposto dal Ministro Crosetto. Egli afferma: “È interessante che si discuta di leva volontaria, poiché, secondo la definizione del vocabolario italiano, la leva implica un obbligo di servizio militare, mentre il volontariato è una scelta. Si tratta di due concetti distinti. Viviamo in un’epoca in cui la manipolazione del linguaggio è diffusa, pertanto sarebbe opportuno approfondire la questione.”





Lucio Caracciolo smerda in modo sublime le puttane di regime di La7… 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 “Beh, è interessante che qualcuno parli di leva volontaria, perché almeno secondo il vocabolario italiano è una contraddizione in termini: la leva ti obbliga a fare il servizio militare. Se vuoi… pic.twitter.com/2HdXdjyrHZ — Sabrina F. (@itsmeback_) December 4, 2025



