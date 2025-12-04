​​


Lilli Gruber infervorata sull’Italia in guerra contro la Russia, l’ospite la ridimensiona: “Saremmo spazzati via in pochi giorni”

Emanuela B.
04/12/2025
Il politologo, in risposta all’entusiasmo espresso dalla Gruber, sottolinea l’inefficacia di un aumento del numero di truppe, come proposto dal Ministro Crosetto.  Egli afferma: “È interessante che si discuta di leva volontaria, poiché, secondo la definizione del vocabolario italiano, la leva implica un obbligo di servizio militare, mentre il volontariato è una scelta. Si tratta di due concetti distinti.  Viviamo in un’epoca in cui la manipolazione del linguaggio è diffusa, pertanto sarebbe opportuno approfondire la questione.”



 



