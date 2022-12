Sapete chi è Silvia Verdone moglie di Christian de Sica? - Controcopertina

In una storia d’amore lunga una vita, le due famiglie del cinema e della televisione italiana, quella dei Verdone e quella dei De Sica, si sono riunite. Da una parte c’è Christian de Sica in persona, oggi ospite di Verissimo, dall’altra sua moglie Silvia Verdone. I due sono sposati dal 1980, hanno due figli e sono ancora in piena attività. 40 anni di matrimonio non sono certo una cosa da poco, quindi complimenti a loro! Quando il quotidiano Il Fatto Quotidiano ha chiesto a De Sica di descrivere la loro relazione, ha detto che “lei aveva 14 anni quando ci siamo conosciuti, io 21. Mio padre era appena morto e io non avevo soldi”. Alla fine sono rimasti insieme come marito e moglie, ma lei è diventata anche la sua manager d’affari, tanto che De Sica ha definito Verdone “il motore della loro famiglia” per tutto il lavoro che ha fatto per la loro felicità come unità familiare.

Chi è Silvia Verdone? È la moglie di Christian de Sica e la sorella di Carlo. Ma chi è? Nata a Roma il 25 febbraio 1958, è figlia dello storico del cinema Mario Verdone e sorella dell’attore e regista Carlo e del regista Luca. Molto riservata, non ama apparire in TV. Una delle sue rare esperienze televisive risale alla fine degli anni Settanta come Miss Buonasera della Rai. Nel 1980 sposa l’attore Christian De Sica, dal cui matrimonio nascono i figli Brando e Maria Rosa, entrambi presenti con il padre nell’odierna trasmissione di Rai 1. Solo negli anni Duemila Silvia Verdone torna alla vita pubblica. Ha iniziato a lavorare come produttrice per i film 3 e Simpatici e antipatici diretti dal marito; poi è arrivato Parlami di me; infine è arrivato Una notte tra amici di Bruno Vespa, su Rai1.

