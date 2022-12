Sapete chi sono i figli di Christian De Sica, Brando e Maria Rosa

Brando De Sica

Il talentuoso e affascinante attore Brando De Sica è figlio del famoso regista Christian De Sica e dell’attrice Silvia Della Monica. È un Pesci che ha compiuto 38 anni a marzo, quindi ha la stessa età del padre, che ha seguito le orme del padre e dello zio Carlo Verdone.

Nel 1991, l’attore ottiene il suo primo ruolo in un film: Anni ’90 – Parte II. In seguito, ha lavorato in altri film come A spasso nel tempo e in A spasso nel tempo – L’avventura continua. Nel 2001 ha interpretato il ruolo di un liceale nella serie Compagni di scuola. Nel 2004 ha recitato accanto al padre Christian De Sica in Attenti a quei tre, miniserie di Rai 1 trasmessa quell’anno.

Studente ventiquattrenne della University of Southern California, dove si è laureato in Arte e Cinema, Matteo De Sica è stato coinvolto nella cinematografia italiana fin da giovane. Prima dei 20 anni ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio, Aria, che ha ricevuto il plauso della critica e riconoscimenti a livello internazionale. Un paio d’anni e altri due cortometraggi dopo, Matteo ha debuttato alla regia a 23 anni con Parlami di me. Da allora ha diretto diversi altri lungometraggi – tra cui un altro cinepanettone con il padre Christian e Paolo Conticini – e ha vinto il premio come miglior film al Giffoni Children’s Film Festival e ai David di Donatello con Amici come prima.

Maria Rosa De Sica

Maria Rosa De Sica è figlia del famoso attore e regista Vittorio De Sica e dell’attrice Eleonora Duse. È nata a Roma il 24 giugno 1987 e si è diplomata all’Istituto Europeo di Design. Maria ha poi conseguito un master in fashion design presso l’Accademia del Lusso, prima di fare uno stage presso la casa di moda Ferragamo. Maria ha 33 anni ed è del segno dei Gemelli.

È il sogno di molte donne avere il coraggio e la determinazione di seguire la propria strada. È un sogno ancora più grande farlo con un partner e una famiglia, non solo per passione, ma anche per lavoro. È ancora più difficile quando il nome di battesimo è anche parte del proprio marchio: Mariù. Per riuscire in questa avventura non bastano il coraggio e il talento, serve anche la fortuna. Ma Maria Rosa Pellegrini, che nel 2016 ha sposato Federico Pellegrini sull’isola di Capri e ha avviato con lui il proprio marchio di moda chiamato Mariù, si è data tempo e spazio. Non ha rinunciato al suo lavoro di avvocato; ha discusso con Federico di amore a prima vista in quelle magiche serate trascorse nei ristoranti dove lui la aspettava fino a tarda notte; ha stabilito la loro comune routine lavorativa; ha persino concordato che tutto doveva essere fatto in fretta: “Abbiamo fatto subito molti accordi di lavoro!”; “In effetti”, ride Federico, “ci siamo anche sposati molto velocemente”.

Il pubblico di Rai 1 la conoscerà stasera nel corso della trasmissione Una serata tra amici, lo speciale dedicato a Christian De Sica. Maria Rosa per la prima volta canterà con il padre e in un’intervista al Corriere della Sera ha detto: “l’idea è stata mia. Ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno, gli ho proposto: ‘perché non cantiamo insieme quella canzone che ci piace tanto _I’m in the mood for love di Barbra Streisand?’ È un brano che ci lega da sempre e per me è anche un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui_”.