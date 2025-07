Bambina di 6 mesi trovata morta nell’auto al sole: dramma in Maryland, in corso gli accertamenti

Una tragedia si è consumata a Belcamp, nella contea di Harford, Maryland, dove una bambina di sei mesi ha perso la vita dopo essere stata lasciata chiusa in un’auto per diverse ore sotto il sole cocente. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, e le autorità locali stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili. Al momento, non sono stati effettuati arresti.





Gli agenti della polizia locale sono intervenuti nei pressi del tribunale di Belcamp dopo una segnalazione che indicava la presenza di una bambina priva di sensi all’interno di un veicolo. I soccorritori, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza per cercare di rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La piccola è stata dichiarata deceduta sul posto.

Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Harford, Jeffrey Gahler, la temperatura esterna al momento dell’incidente era di circa 36 gradi Celsius. “In una macchina chiusa, il calore interno può rapidamente superare i 38-40 gradi”, ha spiegato lo sceriffo. “Il corpo di un minore si riscalda da tre a cinque volte più rapidamente rispetto a quello di un adulto, aumentando significativamente il rischio di colpo di calore, che può provocare danni irreversibili o la morte.” Gli investigatori ritengono che la bambina sia rimasta nell’auto per diverse ore, circostanza che ha portato al tragico epilogo.

Un’autopsia verrà effettuata sul corpo della vittima per determinare con precisione le cause del decesso. Le autorità stanno inoltre cercando di capire chi abbia lasciato la bambina nella vettura e perché.

Il giorno dell’incidente, il 6 luglio, le temperature registrate nel pomeriggio erano intorno ai 30 gradi Celsius, con picchi percepiti fino a 32 gradi secondo il team meteorologico First Alert Weather di WJZ. Queste condizioni climatiche, unite alla chiusura dell’auto, hanno creato un ambiente estremamente pericoloso per la piccola.

Questo dramma non è un caso isolato. Secondo l’organizzazione Kids and Car Safety, si tratta del secondo decesso simile avvenuto nel Maryland nel 2025. A maggio, una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata lasciata in un’auto sotto il sole. Inoltre, solo pochi giorni fa, una bambina di nove anni è morta in circostanze analoghe a Galena Park, Texas, vicino a Houston. In quel caso, la madre aveva lasciato la figlia nell’auto per otto ore mentre lavorava presso uno stabilimento manifatturiero.

Kids and Car Safety ha riportato che nel corso del 2025 sono stati registrati negli Stati Uniti ben 25 decessi legati a bambini lasciati in auto sotto il sole. Questi numeri evidenziano la gravità del fenomeno e la necessità di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sui rischi associati a tali comportamenti.

La morte della bambina a Belcamp ha suscitato profonda commozione nella comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei minori e sulla responsabilità degli adulti. Le autorità stanno lavorando per fare luce sull’accaduto e prevenire ulteriori tragedie simili.