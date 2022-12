Sapete chi sono Alessandro, Riccardo ed Edoardo? Figli di Alberto Angela

I social media hanno già perso la testa per Edward, ma per ora la discrezione della famiglia ha prevalso.

È estremamente difficile imbattersi in un uomo d’altri tempi, con un fisico atletico e la passione per la cultura. Attualmente (8 aprile, ndr), Alberto Angela ha 60 anni. Nel suo profilo Facebook si può notare quanto ami lavorare. È espressivo come gli italiani, se non di più. Non si preoccupa del suo aspetto fisico, perché è l’uomo più normale del mondo. La parola chiave è empatia. L’aspetto fisico non è determinante, è la lunghezza d’onda che si crea la chiave, perché l’empatia è ciò che conta. È geloso della sua privacy, poiché è l’unico fotografo che conosce a fondo il suo settore. Oltre alle immagini legate al suo lavoro, qualche pensiero personale qua e là.