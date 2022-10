Sapete chi sono i 5 figli di Michele Placido?

La prima e unica figlia di Michele Placido: Violante Placido

Violante Placido, figlia del fratello maggiore Simonetta, è una nota attrice e cantante italiana. Nata nel 1974, ha recitato per la prima volta a 17 anni nel film Quatto bravi ragazzi. Nel 1993 ha recitato accanto al padre nel film Vite strozzate. A 20 anni ha interpretato un ruolo in Jack Frusciante è uscito dal gruppo, che le ha dato notorietà. Successivamente, ha avuto ruoli in L’anima gemella (per il quale ha ricevuto una nomination come miglior attrice d’argento) e Che ne sarà di noi. Tra i suoi film più recenti ricordiamo Gli indesiderabili e La cena per farli conoscere, oltre a The American e Ghost Rider – Spirito di vendetta oltreoceano.

Il secondogenito Michelangelo Placido

Michelangelo Placido è un regista di 31 anni con molti lavori importanti dietro la macchina da presa. Ha lavorato come assistente alla regia per film come La scelta e Itaker – Vietato agli italiani, ma anche per progetti propri come il dramma Calypso, ambientato negli Stati Uniti.

La nascita di Inigo Placido

Inigo Placido, 33 anni, la cui madre è l’attrice Virginie Alexandre e il cui padre è il regista Michele Placido, ha seguito le orme del padre sia come regista che come attore: nel 2010 ha recitato in un film di Christopher Roth e poi si è dedicato maggiormente alla regia.

Il terzo figlio attore di Michele Placido: Brenno Placido

Anche Brenno Placido, figlio di Michele Placido e Simonetta Stefanelli, è un attore come i suoi genitori. Ha esordito a 14 anni accanto a grandi attori come Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Riccardo Scamarcio in Romanzo criminale, uno dei film italiani di maggior successo. È apparso anche nel film come Il grande sogno del padre. Dal 2008 al 2012 ha fatto parte del cast di Tutti pazzi per amore, che lo ha reso molto popolare per il ruolo di Emanuele Balestrieri. Ha partecipato anche a film come Natale in Sudafrica e si è esibito sul palcoscenico prima di tornare in televisione in In Treatment 3 .

Il più piccolo Gabriele Placido

Nel 2012 Michele Placido sposa Federica Vincenti, dopo 10 anni di fidanzamento; nel 2006 nasce il primo figlio avuto con la Vincenti, Gabriele Placido, 15 anni, appassionato di calcio e chissà, forse un giorno anche del set cinematografico.