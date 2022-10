Hai capito chi sono i Ricchi e Poveri? Membri del gruppo: Franco Gatti, Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena

Originariamente Ricchi e Poveri erano un quartetto, dal 1981 è diventato un trio dopo la partenza di Marina Occhiena , e dal 2016 è diventato un duo dopo il ritiro di Franco Gatti . Il 5 febbraio 2020, dopo 39 anni, Marina Occhiena torna nel gruppo insieme a Franco Gatti e il quartetto si riunisce di nuovo sul palco di Sanremo .

Le sue canzoni furono grandi successi in Europa (principalmente in Italia e Spagna ), e in America Latina , oltre che negli Stati Uniti . Sono tra gli artisti italiani con il maggior numero di album venduti, con oltre 22 milioni di copie, sono il secondo gruppo italiano più venduto, dietro a I Pooh . Negli anni Settanta e Ottanta i suoi singoli raggiunsero la vetta delle classifiche italiane e internazionali.

Hanno partecipato a vari festival, come quello di Sanremo (dove sono arrivati ​​secondi nel 1971 in un duetto con José Feliciano e poi hanno vinto da solista nel 1985 con il brano Se m’innamoro ). Hanno partecipato all’Eurovision Song Contest nel 1978 con il brano “Questo amore” con cui si sono classificati al dodicesimo posto, e al Festival Internazionale della Canzone di Viña del Mar nel 1984 dove sono stati acclamati dal pubblico cileno per le versioni in spagnolo di i suoi più grandi successi.

Con successi come ” Che sarà ” ( Che sarà ), ” Sarà perché ti amo ” ( Sarà perché ti amo ), Mamma Maria , Made in Italy , Buona Giornata ( Buongiorno ), Se m’innamoro ( Se mi innamoro ), alcuni dei suoi brani più noti sono stati interpretati in spagnolo da vari cantanti latinoamericani, tra cui il cantante messicano Manuel Mijares , che ha registrato Buona Giornata con il titolo di Buena fortuna , o anche il messicano Thalía , che ha fatto una versione di “Será por te amo”.

Ricchi e Poveri hanno continuato i loro tour e nel 2018 hanno festeggiato i 50 anni di carriera.