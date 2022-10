Sapete chi sono le Sister Sledge? Età, carriera, componenti, canzone We are family

I Sister Sledge sono un gruppo musicale pop , rhythm and blues e disco statunitense , formatosi a Philadelphia , Pennsylvania , nel 1972 . È composta da quattro sorelle: Kim Sledge ( nata il 21 agosto 1958 ) , Debbie Sledge ( nata il 9 luglio 1954 ) , Joni Sledge ( nata il 13 settembre 1957 – 10 marzo 2017 ) e Kathy Sledge ( nata il 9 luglio 1954) n il6 gennaio 1959 ) . Hanno guadagnato fama durante gli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 principalmente per il loro album più venduto We Are Family (1979).

Primi anni e celebrità

1971–1975

Il gruppo si formò nel 1972 a North Philadelphia e fu chiamato fin dall’inizio con lo stesso nome che li rese famosi: Sister Sledge. Le quattro sorelle avevano un’età compresa tra i 12 ei 16 anni.

Time Will Tell è stato il primo singolo registrato dal quartetto.

L’anno successivo le ragazze furono ingaggiate dall’etichetta discografica Atco , dove pubblicarono il singolo The Weatherman .

Nel 1974 , il gruppo pubblicò il loro primo album intitolato Circle of Love , che conteneva il loro primo successo, Love, don’t you go through no change on me (che raggiunse il numero 31 delle classifiche R&B ).

Era il 1975 quando il gruppo ottenne il suo primo successo, raggiungendo la vetta delle classifiche musicali, con il brano “Mamá never said me”, che divenne un grande successo nelle classifiche statunitensi e britanniche .

Due anni dopo pubblicarono il secondo album della band, intitolato Together .

La canzone Blockbuster Boy è diventata una hit rhythm and blues che ha raggiunto il numero 61 delle classifiche pop.

Fine anni ’70: il successo più importante

Siamo una famiglia (1979)

Nel 1979, le sorelle hanno avuto il loro più grande successo lavorando con il duo di cantautori Nile Rodgers e Bernard Edwards , del gruppo disco Chic .

Hanno avuto una serie di successi consecutivi, tra cui canzoni come He’s the greatest dancer , We are family , Lost in music e la ballata Thinking of you .

Le sorelle hanno trascorso due anni con il duo creativo di Nile Rodgers e Bernard Edwards. Tuttavia, nel 1981 hanno iniziato a produrre il proprio materiale.

Nel 1983, il gruppo pubblicò l’album Bet cha dillo a tutte le ragazze , un album che includeva la canzone Smile . Questo album conteneva anche contributi di Al Jarreau .

Nel 1985 tornarono in classifica con la canzone Frankie , che raggiunse il numero uno nel Regno Unito.

Nel 1985 Sister Sledge lasciò l’etichetta Atlantic e alcuni dei suoi membri iniziarono a registrare album da solista negli anni ’90.

Kathy ha pubblicato un album di debutto da solista, intitolato Heart nel 1992.

Nel 1997, le sorelle registrarono l’ album African Eyes , che fu ben accolto dalla critica.

Durante la prima parte degli anni 2000 , le sorelle hanno contribuito alla musica dance in Europa con una coppia di maxi singoli da dodici pollici.