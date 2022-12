Sapete perché Paola Barale non ha avuto figli?

Spesso ci si chiede perché Paola Barale, volto di Buona Domenica, non abbia mai avuto figli. L’ex star della TV non è più sul piccolo schermo da tempo, ma rimane popolare tra i telespettatori che l’hanno seguita nei vari programmi a cui ha partecipato tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Molte persone sono incuriosite dalla sua vita privata e si chiedono ripetutamente perché non abbia mai avuto figli. Di recente ha risposto al Corriere della Sera.

In un’intervista al Corriere della Sera, la bella piemontese ha parlato della sua vita, compreso il suo rapporto con il denaro e la sua decisione di smettere di guardare la televisione. Ha fatto parte del popolare show domenicale targato Mediaset Buona Domenica, dal 1996 al 2001 e di nuovo dal 2005 al 2006, al fianco di Maurizio Costanzo e Mike Bongiorno. Pur avendo successo nel settore televisivo, ha scelto di dedicarsi al teatro, abbandonando la carriera televisiva.

La vita privata di Paola è stata spesso al centro dell’attenzione per le sue storie d’amore con l’ex ballerino Gianni Sperti e con l’attore-modello Raz Degan, entrambi nel mondo dello spettacolo. Si è sposata con Sperti nel 1998 e, dopo la loro separazione, è stata a lungo legata a Degan. Nonostante le lunghe e importanti relazioni, Paola non ha avuto figli e ha spiegato al Corriere i motivi per cui non ne ha mai avuti.

Paola Barale spiega perché non ha avuto figli: la showgirl l’ha detto chiaramente

L’ex conduttrice di Mediaset ha confessato che la decisione di non diventare madre è stata una scelta consapevole e che si sente benissimo nonostante il passare del tempo, forse anche per la scelta che ha fatto. “Senza avere figli, mi sento liberata nella mia mente”, ha dichiarato. Quando ha abbandonato Buona Domenica, trasmissione che le è valsa il Telegatto come personaggio femminile dell’anno nel 1999, ha esposto che anche l’abbandono è stata una decisione presa da lei: “Me ne sono andata perché volevo davvero fare qualcos’altro. Era ancora il massimo quando me ne sono andata”.

Paola è sempre stata molto esplicita sulle sue idee e ha confessato che non sarà mai ricca. Ama la vita lussuosa e capisce che il denaro è essenziale in alcuni casi, ma sa come gestire i suoi fondi. L’ex valletta di Mike è soddisfatta del suo lavoro in teatro perché le dà la possibilità di esprimersi in modo diverso dalla televisione. Ciononostante, trova ancora attraente la televisione; ultimamente si parla di una sua possibile partecipazione all’imminente edizione di Ballando con le stelle, che inizierà a ottobre.