Sapevi chi era nonna Rosetta? Età, morta, causa morte, Casa Surace e video

Si è spenta a 89 anni nonna Rosetta, la nonna di internet. Era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933 e si era trasferita a Sala Consilina. Per molti anni la sua simpatia, il suo aspetto gentile e le sue battute l’hanno resa uno dei personaggi preferiti del web e non solo, grazie a Casa Surace.

Morta nonna Rosetta

Il volto di Nonna Rosetta, azienda del Vallo di Diano conosciuta in tutta Italia, è diventato noto grazie ai suoi video. Oltre a essere stati tradotti in cinese e in portoghese (per il Brasile, ad esempio), i suoi video hanno raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni.

Chi era

In un’intervista a Il Mattino, la nonna di Casa Surace ha raccontato come è diventata la nonna ufficiale del gruppo. Tutto è iniziato per caso, ha detto, quando il nipote ha proposto il suo nome per un ruolo nel film. Avrebbe dovuto girare solo un video, invece è diventata la loro nonna ufficiale.