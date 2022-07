Senzatetto chiede una fetta di torta per il suo compleanno: barbiere gli regala un nuovo look e una cena al ristorante

È vero che i piccoli gesti possono fare una grande differenza per qualcun altro, non necessariamente un atto grandioso da parte di un singolo individuo. Per esempio, Murilo, un parrucchiere brasiliano, si è commosso per il desiderio di un senzatetto di nome Marcos che ha chiesto una fetta di torta al cioccolato per il suo compleanno. Marcos, un senzatetto, ha detto a Murilo di aver pregato molto per avere qualcuno con cui condividere il suo giorno speciale e una fetta di torta al cioccolato. In quel momento, Murilo ha deciso di offrire ancora di più a chi è meno fortunato di lui.



Il giorno in cui ha incontrato Marcos, un senzatetto che desiderava che qualcuno trascorresse il suo compleanno con lui, Murilo, che frequenta spesso la chiesa, si trovava per caso fuori dalla sua parrocchia. Invece di comprare a Marcos una torta al cioccolato, come aveva chiesto, Murilo ha voluto regalargli una giornata di coccole e attenzioni. Essendo un barbiere, Murilo si è offerto di tagliare la barba a Marcos e di fargli i capelli, ma prima gli ha permesso di farsi una bella doccia per rinfrescarsi.



Oltre al trattamento dei capelli, Murilo comprò anche dei vestiti per il senzatetto e lo invitò a cena fuori con tutta la sua famiglia. Marcos non avrebbe mai immaginato quella mattina, seduto sui gradini della chiesa, di incontrare una persona così speciale come Murilo. Inoltre, quello era il suo compleanno: non lo avrebbe dimenticato facilmente!



Anche se il taglio di capelli e i vestiti nuovi non cambieranno radicalmente la vita di Marcos, rappresentano comunque un regalo importante che ha permesso al senzatetto di prendersi una pausa dalla difficile vita di strada. Chi è senza fissa dimora spesso non ha altra alternativa che rimanere per strada, anche se desidera cambiare la propria vita e ricominciare da capo. Murilo non ha cambiato la vita di Marcos, ma ha sicuramente arricchito la sua giornata, sostenendolo e facendolo sentire apprezzato nel giorno del suo compleanno: un’occasione in cui tutti meritano di essere più felici!