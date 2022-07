Si apre voragine in piscina durante la festa, invitati risucchiati: un morto e un ferito in Israele

Nel giardino di una residenza privata a Karmei Yosef, in Israele, due ospiti sono stati risucchiati da una voragine che si è privata aperta sul fondo di una piscina. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito.

In un attimo, il terreno cedette e risucchiò l’acqua e i due uomini che in quel momento si trovavano vicino al buco della piscina. Uno di loro riuscì ad aggrapparsi a una sporgenza ea rimanere a galla, mentre per l’altro non ci fu altro da fare che annegare.

I media locali hanno pubblicato un video dell’incidente, in cui si vedono gli altri ospiti che inizialmente ignorano gli eventi.

I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno dovuto calarsi con le imbracature in un buco profondo 15 metri per estrarlo, ma a quel punto era già morto. Quando finalmente sono riusciti a recuperare la vittima dal fondo della voragine, i vigili del fuoco avevano lavorato per ore a causa del rischio di nuovi crolli.

Quando i soccorritori sono arrivati ​​sul luogo di una festa a Tel Aviv, hanno trovato un uomo piedi in accanto a una piscina vuota che ha detto loro che l’acqua della piscina era stata tutta risocchiata in un buco sul fondo in pochi secondi. La vittima è stata identificata come Klil Kimhi, un 32enne di Tel Aviv, ospite della festa. Il suo amico di 34 anni, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale per il trattamento di ferite non mortali, è stato identificato come un amico di Kimhi.

“Un uomo di 34 anni era seduto fuori dalla piscina agitato e con ferite alla testa e agli arti, dopo le cure mediche lo abbiamo evacuato in ospedale. Le persone che erano sul posto ci hanno riferito di un’altra persona risucchiata che poi è stata trovata morta” hanno aggiunto.

Sull’incidente indaga ora la polizia che sta esaminano tutti i permessi di costruzione della pisciona ma anche le autorizzazioni per la festa che era in un residenza privata ma riguardava un team di un’azienda privata.