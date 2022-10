SiVinceTutto SuperEnalotto mercoledi 26 ottobre 2022, estrazione e numeri vincenti di oggi

I numeri vincenti dell’estrazione del concorso SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 26 ottobre 2022 sono elencati di seguito. Ogni mercoledì alle 20.00 si svolge l’estrazione del SiVinceTutto SuperEnalotto. Per scoprire i sei numeri estratti stasera, 26 ottobre 2022, visitate questa pagina per visualizzare la vincita del concorso n. 243 del 26 ottobre 2022. Nella precedente estrazione del SiVinceTutto sono stati assegnati 10.074 premi per un valore di 167.236 euro. Ecco i sei numeri vincenti dell’estrazione SiVinceTutto di stasera (26 ottobre 2022) e le loro probabilità di vincita.

Numeri SiVinceTutto SuperEnalotto di oggi 26 ottobre 2022: 2 – 6 – 36 – 37 – 50 – 56

Regolamento SiVinceTutto SuperEnalotto e probabilità di vincita

Il montepremi è in palio ogni mercoledì alle 20.00 con un’unica estrazione al Superenalotto. SiVinceTutto è stato creato nell’aprile 2011 come concorso del Superenalotto. L’estrazione settimanale di SiVinceTutto ha riscosso un tale successo che è stato creato nel 2016. Il concorso prevede 12 numeri da indovinare anziché i tipici sei. È possibile giocare a SiVinceTutto in qualsiasi ricevitoria Sisal oppure online, dove il costo è di 5 euro. È possibile giocare anche una singola combinazione di SiVinceTutto al costo di 5 euro.

Probabilità di vincita:

6 numeri: 1 su 673.825

5 numeri: 1 su 10.079

4 numeri: 1 su 419

3 numeri: 1 su 37

2 numeri: 1 su 7

SiVinceTutto è un gioco semplice da giocare e da scommettere: si selezionano almeno 12 numeri su 90, pagando 5 euro per un biglietto. Il jackpot viene distribuito in un’unica serata e si vince indovinando 6, 5, 4, 3 e 2 numeri della combinazione estratta.