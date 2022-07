Sonia Bruganelli a Formentera in vacanza con il marito Paolo Bonolis

Vent’anni di matrimonio e non sentirli. Un amore, quello del noto conduttore Paolo Bonolis e della moglie Sonia Bruganelli, che nonostante sia messo periodicamente in discussione e definito “in crisi”, appare invece sempre più forte e duraturo. A dispetto delle chiacchiere.

Basta vederli in queste foto esclusive: sono in vacanza a Formentera e fanno il bagno di fronte a una delle spiagge di sabbia fina e bianca di Es Pujols, il più importante centro turistico dell’isola e meta molto apprezzata dal turismo internazionale. Ridono, scherzano, si abbracciano in mare facendosi accarezzare dalle onde. Poi, a un certo punto, Sonia decide di tornare a riva dove prende un libro (I tabù del mondo dello psicanalista Massimo Recalcati) e prova a leggerne qualche pagina mentre fa il bagno.

Ovviamente basta qualche battuta di Paolo per farle subito cambiare idea. Così lei torna sotto l’ombrellone per lasciare il saggio, prendere la tavola da surf e cimentarsi di nuovo a pelo d’acqua. Un’impresa apparentemente facile, ma che in realtà richiede moltissima stabilità. Infatti Bruganelli prova prima a pagaiare in ginocchio, poi tenta di alzarsi in piedi mettendo a dura prova il suo equilibrio. Così, dopo tanti sali e scendi, comprende che forse il modo ottimale per usare la tavola e solo uno: stendercisi sopra per prendere il sole.

Molto più divertente di un banale telo allargato sulla sabbia rovente. Ma la giornata è caldissima e Sonia decide di tornare a immergersi in acqua dove c’è pure Paolo accanto a Silvia, la primogenita di 19 anni. La ragazza, venuta alla luce con un problema cardiaco che ha richiesto un intervento chirurgico per salvarle la vita appena nata, è sempre molto coccolata. E si sa… l’amore scalda più del sole.