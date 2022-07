Totti e Blasi, le ultime foto sui social: “La nostra storia non sopravviverebbe a un tradimento”

Le ultime foto insieme di Francesco Totti e Ilary Blasi sui rispettivi account social indicano che i due non condividono più momenti di vita insieme e hanno scelto di tacere e negare piuttosto che chiacchierare continuamente della loro separazione. Il commento della conduttrice a Fagnani a Belve: “La nostra storia non poteva sopravvivere a un tradimento”.

Il 19 giugno 2021, la coppia ha postato sui social media l’ultima foto insieme, per commemorare il loro anniversario di matrimonio. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno condiviso raramente altri momenti della loro vita, preferendo tacere o smentire le voci sulla loro separazione piuttosto che parlarne continuamente. Sembra che non vadano più in vacanza, non festeggino più gli anniversari e nemmeno i compleanni dei figli, dato che non è sopravvissuta un’immagine duratura di una famiglia unita, tanto meno di una coppia.

Il 19 giugno 2021, Totti ha ricordato il suo 16° anniversario di matrimonio pubblicando una foto della coppia a cena su una terrazza di Roma. La Blasi ha ricambiato il favore pubblicando la stessa foto, precisando che era stata scattata il 19 giugno 2005, giorno del loro matrimonio. Ad agosto sono stati immortalati mentre si coccolano e ridono insieme, mentre a settembre sono stati fotografati a Disneyland Paris con la figlia Isabel. L’ultima volta che si sono visti su Instagram è stata una foto di serenità, ma poi ci sono state solo smentite e silenzi.

Totti ha fatto un’unica smentita, per smentire le voci sulla sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, nel tentativo di difendere i suoi figli. In un video online è apparso fuori forma e ha detto di essere stanco. Ilary, invece, ha respinto pubblicamente i suoi dubbi per ben due volte: una da Silvia Toffanin a Verissimo e una da Francesca Fagnani a Belve. La giornalista ha chiesto: “Il vostro rapporto potrebbe sopravvivere a un’infedeltà?”. Francesca Fagnani ha risposto seccamente: “Né l’uno né l’altro”.

D’altra parte, il successo dell’Isola dei Famosi 2022 a coronamento di un anno così sfortunato dal punto di vista professionale è stato immediato. Un gran numero di telespettatori ha apprezzato la versione di quest’anno, che ha ricevuto molti commenti positivi sui social media, soprattutto dai fidati commentatori e conduttori televisivi Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inoltre, Alvin, inviato di Kikiland, si è trovato in difficoltà dopo aver gridato nella scorsa puntata “Tu sei unico, Francesco è proprio”, ricordando la maglietta che il calciatore indossò dopo un gol difficile contro la Lazio il 10 marzo 2002, la prima volta che i due si vedevano. Quando il Capitano ha voluto dimostrarle che non sarebbe stata una semplice storia, ha dimostrato la sua passione facendolo.