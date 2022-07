Tragico schianto in moto all’imbocco della galleria, Nicola morto a 29 anni a Belluno

È accaduto sulla Strada Statale 51 di Alemagna nel comune di Castellavazzo, in provincia di Belluno, all’alba di oggi, domenica 17 luglio. Nicola Valmassoni, 29 anni, di Longarone, sempre nel Bellunese, è rimasto ucciso.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, in cui un 29enne alla guida di una moto ha sbandato, perdendo il controllo del mezzo, e si è scontrato con il guardrail all’ingresso della galleria di Castellavazzo. Anche un’auto è stata colpita. È successo intorno alle 6:30 del mattino.



Una sfortunata conseguenza dell’incidente è stata che, nonostante l’immediato supporto medico, l’uomo è morto praticamente sul colpo. Il centauro è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Nonostante i soccorsi dei medici di Belluno e Longarone siano arrivati sul posto subito dopo l’incidente, l’uomo è morto. Il 29enne è morto quasi sul colpo e i sanitari del 118 non sono riusciti a salvarlo. A causa dell’incidente, squadre dell’Anas e dei Carabinieri hanno indagato sulla dinamica della fatalità. Ci sono volute diverse ore per rimuovere il veicolo e riaprire la strada al traffico.

La tragedia del 29enne purtroppo arriva nel giorno di un’altra terribile notizia, la morte di Alessandro, un altro centauro che è deceduto dopo 5 giorni di coma dopo essersi schiantato autonomamente con la moto contro un guardrail lungo la provinciale 251 del Vajont, proprio nel comune di Longarone