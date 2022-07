“Un amante eccezionale”. Sandra Milo, parole bollenti sul suo uomo più celebre

“Era un uomo importante, anche sotto quell’aspetto”. Sandra Milo ricorda così il suo amore di fuoco. “Era un uomo molto intelligente, e dunque curioso. Inseguiva la conoscenza, come Fellini, tutte le persone di grande talento hanno questa curiosità insaziabile, come se il tempo sfuggisse loro e non avessero la possibilità di conoscere e vedere tutto”. A DagoSpia.

“Una volta, mi sembra a Rimini, io gli feci fare un enorme cuore di garofani montato su legno, alto più di due metri. Lo sfondo di garofani rossi con una scritta in garofani bianchi: ABC, che stava per Amo B. C. Feci portare questo enorme cuore sotto il palco”. Avete indovinato di chi si tratta?

Sandra Milo ha nuovamente rivelato informazioni riservate sulla sua storia d’amore clandestina con un uomo importante: Bettino Craxi, con il quale avrebbe soggiornato in segreto in uno degli hotel più rinomati di Roma.

In un’intervista rilasciata 20 anni dopo la morte di Bettino Craxi, l’attrice Sandra Milo ha dichiarato che avrebbe avuto una relazione sessuale con lui e che sarebbe stato “eccitante” sotto le lenzuola, affermando che lei e Craxi si sarebbero conosciuti da adolescenti a Milano e che sarebbe sempre stata attratta dalle sue idee socialiste e dal suo modo di parlare.

Una persona alla Scala ha segnalato ad Anna Maria Moncini, moglie di Craxi, un libro della Milo intitolato Venere e il Psi, ha detto l’attrice. L’attrice ha anche parlato di lei come di una donna meravigliosa.