Un libro per ogni futuro compleanno del figlioletto, l’ultimo atto di amore di Laura prima di morire

Laura Lonzi, maestra elementare toscana prematuramente scomparsa a causa di un raro e terribile tumore, ha lasciato un ultimo gesto d’amore al figlio di tre anni, finché non diventerà adulto. Poiché nostro figlio non ha ancora tre anni, ricorderà sua madre anche se è morta durante gli otto mesi di battaglia contro un cancro raro e terribile. Suo marito, Antonio Salerno, le è stato accanto negli ultimi tragici giorni, quando è stato chiaro che non si poteva fare più nulla per lei.

Ad aprile Laura aveva capito che non si poteva fare più nulla, perché così avevano detto i medici. Registrava video e scriveva lettere per noi, per non lasciarci soli quando lei non c’era più, secondo l’intervista di La Repubblica all’uomo che ha ricordato quei momenti dolorosi.

Quando lo scorso ottobre a Laura Keene, insegnante di seconda elementare alla Holy Angels, è stato diagnosticato un cancro al cervello, le sono stati somministrati immediatamente trattamenti di radioterapia e chemioterapia. Nonostante si sia sottoposta a un intervento chirurgico e abbia provato trattamenti sperimentali in Germania, nulla è riuscito a combattere la terribile malattia che le ha tolto la vita. La coppia si è sposata il 7 giugno e Laura si è spenta martedì scorso nel suo letto, come aveva richiesto, circondata dalla sua famiglia.

Quando si rese conto che non poteva fare di più, Laura decise di regalare a suo figlio dei libri per tutti i suoi futuri compleanni accompagnati da lettere, a partire dal primo giorno di scuola. La sua migliore amica fu incaricata di consegnare i libri al piccolo Tommaso nei momenti opportuni. La lettera di Laura a Tommaso è stata letta al suo funerale e ha chiesto che i suoi vuoti fossero riempiti di “magiche parole d’amore”. Mi ha chiesto di sorridere ogni giorno per nostro figlio”, ha raccontato il marito. Un paio di giorni fa Tommaso piangeva disperato, voleva la sua mamma. Gli ho detto che ora che è una stella, può venire a svegliarmi e portarmi in giardino a guardare le stelle”.