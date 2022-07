Un milionario decide di aiutare un ragazzo costretto a studiare sotto un lampione perché non ha elettricità in casa

Non è corretto pensare che gli individui ricchi siano automaticamente avari e taccagni; ci sono molti milionari in tutto il mondo che sono desiderosi di dare tutto il loro cuore e una grande quantità di denaro a chi ne ha bisogno. Quando le immagini di un adolescente peruviano che studiava e si manteneva da solo sono diventate virali, il milionario di origine araba Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak ha deciso di provvedere alla sua istruzione e al suo sostentamento.

Lo scatto di un bambino peruviano che cerca di studiare sul marciapiede sotto un lampione ha colpito un milionario arabo, cresciuto in povertà. La situazione di Victor Martín Angulo Córdoba ha catturato i cuori di tutte le persone, perché è un bambino di 11 anni che vive a Moche, in Perù, e sta cercando di studiare sotto un lampione.

Nonostante la grande distanza che separa il Bahrein dal Perù, Yusuf ha volato per 16 ore per trovare Victor e fargli una sorpresa molto gradita.

Quando Yusuf è arrivato a Moche, il personale della scuola lo ha aiutato a localizzare Victor; il magnate ha visitato la scuola e la casa del ragazzo e le sue azioni sono state una sorpresa: ha provveduto alla famiglia del ragazzo ricostruendo la sua casa con una struttura a due piani, trovando un lavoro per la madre e fornendole il denaro necessario per il cibo e le spese.

In tutto questo, Victor non poteva fare altro che versare lacrime di gioia: la sua vita stava per cambiare!

Questo articolo ha toccato i cuori delle persone di tutto il mondo, perché racconta la storia reale dell’atto di generosità disinteressata di un uomo ricco nei confronti di una famiglia peruviana povera.