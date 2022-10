Uomini e Donne anticipazioni 17 ottobre 2022: le ultime esterne di Fede con Noemi

Ricominciano gli imperdibili appuntamenti su Canale 5, Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. L’attenzione sarà rivolta al trono Over tra Uomini e Donne o alle esterne dei tronisti che cercano l’amore? La scorsa puntata ha visto il tronista Federico Dainese al centro dello studio, dove ha litigato con la corteggiatrice Monica. Riusciranno i due a trovare una soluzione che permetta loro di conoscersi meglio?

Il tronista Fede tra Noemi e Monica

La napoletana Noemi, che lavora come cameriera a Londra, farà oggi outing. Come procede la sua amicizia con il trombettista Fede? L’attrazione fisica tra i due è palpabile. Lo sa anche Monica, l’altra corteggiatrice che sarà in studio a guardare le loro esterne. Anche la tronista romana Lavinia, che oggi sarà sotto i riflettori, cerca l’amore. Si è lasciata andare dopo aver visto l’esterna di Francesco? Lo porterà in esterna?

Ultime notizie su Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Anche i cavalieri e le dame del trono Over potrebbero diventare protagonisti di questa puntata. C’è spazio per Ida Platano, che decide di conoscere meglio Claudio. E per Alessandro Vicinanza, che l’ex fiamma Roberta Di Padua vorrebbe conoscere meglio.